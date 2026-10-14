Кровоизлияние в мозг и операции: что известно об умершем комике Вени

13 октября стало известно о смерти украинского комика Александра "Вени" Венедчука. Успех пришел к нему после участия в шоу "Лига смеха", где артист выступал за команду "Ветераны космических войск".

Причина смерти комика пока неизвестна. Однако в прошлом году Венедчук перенес серьезную операцию — у него произошло кровоизлияние в мозг. Что известно о жизни Вени — читайте далее в материале Фокуса.

Карьера Венедчука

Александр стал известен после участия в проекте "Лига смеха". Там он выступал вместе с командой "Ветераны космических войск", которую создали комики Влад Куран и Артем Дамницкий.

Впоследствии коллектив запустил развлекательный канал на YouTube, где Веня был постоянным участником. Однако в конце 2025 года он заявил, что уходит из команды.

Кроме того, Венедчук время от времени проводил стримы на Twitch.

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Александр "Веня" Венедчук

Кровоизлияние в мозг и операции

В феврале 2025 года юморист сообщил о серьезных проблемах со здоровьем. Как оказалось, в январе у него произошло кровоизлияние в мозг, которое вызвало судороги и потерю сознания. Венедчука в критическом состоянии срочно госпитализировали и провели операцию, которая прошла успешно.

После этого комик прошел длительную реабилитацию и приостановил свою деятельность.

"Я жив, крови больше нет, судорог нет, но нет и 20 % черепной коробки — вот краткий обзор этого дня", — сказал комик.

После семимесячной реабилитации Веню снова прооперировали. Как сообщал юморист, теперь значительная часть его мозга состоит из титанового сплава. Однако состояние звезды оставалось стабильным.

Веня после операции на голове Фото: Instagram

Россияне разрушили квартиру Вени

В октябре 2025 года комик сообщил о разрушениях в квартире после нападения России на Киев. В его квартире были повреждены двери и окна.

"Жизнь?.. Две недели назад мне сделали операцию. Два дня назад — улица полностью разрушена! Я у себя дома убираю вырванные двери и окна, а уши заложило! Убираю стекло, смешанное с вазонами, мониторами и светом! А уже вечером — на концерте в "Октябрьском", который привёл в норму моё психическое здоровье", — рассказывал Александр.

Личная жизнь Вени

Летом 2026 года юморист официально женился на своей возлюбленной Карине. Обычно Александр скрывал свою личную жизнь, но решил поделиться радостным событием со своими поклонниками.

Отметим, что Веня редко делился фотографиями со своей возлюбленной, поэтому для многих поклонников эта новость стала приятной неожиданностью.

Профиль Карины в социальной сети закрыт. Впрочем, известно, что пара встречается уже почти восемь лет.

Веня и его жена Карина Фото: Instagram Веня и его жена Карина Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский юморист Владимир Жогло впервые откровенно рассказал, что решился на операцию по уменьшению желудка по настоянию своей жены Ирины.

Украинский актер и звезда "Лиги смеха" Игорь Ласточкин, который был мобилизован в ВСУ, показал подписчикам танцы прямо с фронта.

Кроме того, участник "Лиги смеха" Виктор Розовый сделал предложение руки и сердца своей новой избраннице — Яне-Екатерине. Однако из-за поста в соцсети о помолвке комик вновь оказался в центре скандала.