Не узнать: комик Ласточкин после мобилизации кардинально изменился (видео)

Украинский актёр и звезда "Лиги смеха" Игорь Ласточкин, который был мобилизован в ВСУ, показал подписчикам, как он танцует, прямо с фронта.

Игорь устроил импровизированное выступление в блиндаже не просто так. Он попросил за это пожертвование на нужды сослуживцев. А позже сообщил, что сбор уже завершили, и даже пошутил, чтобы люди "остановились".

Как выглядит Ласточкин

Звезда "Лиги смеха", который после мобилизации редко появляется в соцсетях, опубликовал новый ролик в Instagram. На кадрах Игорь запечатлён в военной форме и с амуницией, а его внешность за время службы заметно изменилась. Игорь отпустил длинную бороду, которая уже и поседела.

"Я вам танцую, а вы нам посылаете донат на пикап", — сказал воин.

Игорь Ласточкин

Игорь Ласточкин был мобилизован

В феврале 2025 года комик неожиданно продемонстрировал свой военный билет, тем самым объявив о мобилизации в украинскую армию.

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"Трудные времена рождают сильных людей!" — написал тогда Игорь.

Впоследствии стало известно, что шоумен присоединился к 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" и несет службу в Донецкой области.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Игорь Ласточкин после мобилизации раскрыл, в каком направлении он служит.

Звезда "Лиги смеха" заявил о себе во время службы.

Кроме того, актёр-воин Игорь Ласточкин, как обычно, с юмором отреагировал на назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ.