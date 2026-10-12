Не впізнати: комік Ласточкін після мобілізації кардинально змінився (відео)
Український актор і зірка "Ліги сміху" Ігор Ласточкін, який мобілізувався до ЗСУ, показав підписникам танці прямо з фронту.
Ігор влаштував імпровізований виступ у бліндажі не просто так. Він попросив за це донат на потреби побратимів. А згодом повідомив, що збір уже закрили, і навіть пожартував, щоб люди "зупинилися".
Як виглядає Ласточкін
Зірка "Ліги сміху", який після мобілізації рідко з'являється в соцмережах, показав свіжий ролик в Instagram. На кадрах Ігор постав у військовій формі та амуніції, а його зовнішність помітно змінилася за час служби. Ігор відростив довгу бороду, яка вже й посивіла.
"Я вам танець, ви нам закидуєте донат на пікап", — сказав воїн.
Ігор Ласточкін мобілізувався
У лютому 2025 комік несподівано показав свій військовий квиток, таким чином оголосивши про мобілізацію до українського війська.
"Складні часи народжують сильних людей!" — написав тоді Ігор.
Згодом стало відомо, що шоумен долучився до 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та проходить службу на Донеччині.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ігор Ласточкін після мобілізації розсекретив, на якому напрямку служить.
- Зірка "Ліги сміху" дав про себе знати під час служби.
Крім того, актор-воїн Ігор Ласточкін традиційно з гумором відреагував на призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ.