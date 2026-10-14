Крововилив у мозок та операції: що відомо про померлого коміка Веню

13 жовтня стало відомо про смерть українського коміка Олександра "Вені" Венедчука. Успіх прийшов до нього після участі у шоу "Ліга сміху", де артист виступав за команду "Ветерани космічних військ".

Причина смерті коміка – поки невідома. Однак минулого року Венедчук переніс серйозну операцію — у нього стався крововилив у мозок. Що відомо про життя Вені – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Кар’єра Венедчука

Олександр здобув популярність після участі у проєкті "Ліга сміху". Там він виступав разом із командою "Ветерани космічних військ", яку створили коміки Влад Куран та Артем Дамницький.

Згодом колектив запустив розважальний YouTube-канал, де Веня був постійним учасником. Однак наприкінці 2025 року він заявив, що йде з команди.

Крім цього, Венедчук час від часу проводив стрими на Twitch.

Олександр "Веня" Венедчук

Крововилив у мозок та операції

У лютому 2025 року гуморист повідомив про серйозні проблеми зі здоров'ям. Як виявилось, у січні у нього стався крововилив у мозок, який спричинив судоми і втрату свідомості. Венедчука у критичному стані терміново госпіталізували та провели операцію, яка пройшла успішно.

Видео дня

Після цього комік проходив тривалу реабілітацію та призупинив роботу.

"Я живий, крові більше немає, судом немає, але немає і 20% черепної коробки – ось коротенький екскурс цього дня", — казав комік.

Після семимісячної реабілітації Веню знову прооперували. Як повідомляв гуморист, тепер значна частина його мозку складається зі сплаву титану. Однак стан зірки був стабільний.

Веня після операції на голові Фото: Instagram

Росіяни зруйнували квартиру Вені

У жовтні 2025 року комік повідомив про руйнування у квартирі після атаки Росії на Київ. У його житлі були пошкоджені двері та вікна.

"Життя?.. Два тижні тому мені зробили операцію. Два дні тому — вщент зруйнована вулиця! Я в себе дома прибираю вирвані двері й вікна з закладеними вухами! Прибираю скло, замішане з вазонами, моніторами і світлом! А вже ввечері – на концерті в Жовтневому, який вирівняв моє ментальне здоров'я", — розповідав Олександр.

Особисте життя Вені

Влітку 2026 року гуморист офіційно одружився зі своєю коханою Кариною. Зазвичай Олександр приховував особисте життя, але вирішив поділитись радісною подією із шанувальниками.

Зазначимо, що Веня рідко ділився фото з коханою, тому для багатьох прихильників ця новина стала приємною несподіванкою.

Профіль Карини у соцмережі закритий. Втім, відомо, що пара у стосунках майже вісім років.

Веня та його дружина Карина Фото: Instagram Веня та його дружина Карина Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український гуморист Володимир Жогло вперше відверто розповів, що зважився на операцію зі зменшення шлунка за наполяганням дружини Ірини.

Український актор і зірка "Ліги сміху" Ігор Ласточкін, який мобілізувався до ЗСУ, показав підписникам танці прямо з фронту.

Крім того, учасник "Ліги сміху" Віктор Розовий зробив пропозицію руки та серця своїй новій обраниці – Яні-Катерині. Однак через допис у соцмережі про заручини комік знову потрапив у скандал.