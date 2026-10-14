Что известно о личной жизни комика Вени: как выглядят его жена и мама (фото)

Украинский комик Александр "Веня" Венедчук внезапно скончался 13 октября. Знаменитость часто делился в соцсетях моментами выступлений в юмористических шоу, а вот личную жизнь старался скрывать.

Александр совсем недавно женился на своей избраннице Карине Устименко. Пара была вместе почти восемь лет. Что известно о семье и возлюбленной Вени — читайте далее в материале Фокуса.

Личная жизнь комика

Судя по социальным сетям Вени, мужчина встречался с девушкой Кариной. Пара была вместе почти восемь лет. В Instagram они иногда делились романтическими фото с поцелуями и объятиями. Александр не раз подчеркивал, что невероятно любит свою избранницу.

Однако подробности личной жизни Веня не раскрывал. Профиль Карины в соцсети закрыт, поэтому она не любит появляться на публике.

Веня с любимой Кариной Фото: Instagram Веня с любимой Кариной Фото: Instagram Веня с любимой Кариной Фото: Instagram Веня с любимой Кариной Фото: Instagram Веня с любимой Кариной Фото: Instagram Веня с любимой Кариной Фото: Instagram

В июне 2026 года Александр и Карина официально поженились. Они опубликовали совместное фото в Instagram, на котором показали обручальные кольца. Пара решила не устраивать шумную свадьбу, а просто тихо расписаться в ЗАГСе.

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На снимке супруги позировали, выглядя очень счастливыми, в повседневной одежде.

Александр "Веня" Венедчук и его жена Карина Фото: Instagram

Отметим, что у Александра и Карины детей не было.

О родителях Вени ничего не известно. Юморист всегда держал свою семейную жизнь в секрете от прессы и поклонников. Однако в соцсети есть одно фото мамы Александра, сделанное в 2018 году. На снимке они выглядели счастливыми и улыбающимися.

Веня с мамой Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Стали известны подробности о жизни Вени. В прошлом году комик перенес серьезную операцию — у него произошло кровоизлияние в мозг.

Александр Венедчук рассказал о разрушениях в квартире после очередного нападения россиян на столицу Украины.

Кстати, украинский юморист Владимир Жогло впервые откровенно рассказал, что решился на операцию по уменьшению желудка по настоянию своей жены Ирины.