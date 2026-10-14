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Що відомо про особисте життя коміка Вені: як виглядають його дружина та мама (фото)

Комік Олександр "Веня" Венедчук
Олександр "Веня" Венедчук і його дружина Карина | Фото: Instagram

Український комік Олександр "Веня" Венедчук раптово помер 13 жовтня. Знаменитість часто ділився у соцмережі моментами виступів у гумористичних шоу, а от особисте життя намагався приховувати.

Олександр лише нещодавно одружився зі своєю обраницею Кариною Устименко. Пара була у стосунках майже вісім років. Що відомо про родину та кохану Вені – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Особисте життя коміка

Судячи із соцмереж Вені, чоловік будував стосунки з дівчиною Кариною. Пара була разом майже вісім років. В Instagram вони іноді ділились романтичними фото з поцілунками та обіймами. Олександр не раз наголошував, що неймовірно кохає свою обраницю.

Однак подробиці особистого життя Веня не розкривав. Профіль Карини у соцмережі закритий, тому вона не любить з’являтися на публіці.

Веня та його дружина Карина
Веня з коханою Кариною
Фото: Instagram
Веня та його дружина Карина
Веня з коханою Кариною
Фото: Instagram
Веня та його дружина Карина
Веня з коханою Кариною
Фото: Instagram
Веня та його дружина Карина
Веня з коханою Кариною
Фото: Instagram
Веня та його дружина Карина
Веня з коханою Кариною
Фото: Instagram
Веня та його дружина Карина
Веня з коханою Кариною
Фото: Instagram
Веня та його дружина Карина
Веня та його дружина Карина
Веня та його дружина Карина
Веня та його дружина Карина
Веня та його дружина Карина
Веня та його дружина Карина

У червні 2026 року Олександр та Карина офіційно одружилися. Вони оприлюднили спільне фото в Instagram, де показали обручки. Пара вирішила не влаштовувати гучне весілля, а просто тихо розписатись у РАЦСі.

Видео дня

На знімку подружжя позувало дуже щасливим у повсякденному одязі.

Комік Олександр "Веня" Венедчук
Олександр "Веня" Венедчук і його дружина Карина
Фото: Instagram

Зазначимо, що дітей у Олександра та Карини не було.

Про батьків Вені нічого невідомо. Гуморист завжди тримав своє сімейне життя у таємниці від преси та прихильників. Однак у соцмережі є одне фото мами Олександра, яке було зроблене у 2018 році. У кадрі вони виглядали радісними та усміхненими.

Особисте життя Вені
Веня з мамою
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

До речі, український гуморист Володимир Жогло вперше відверто розповів, що зважився на операцію зі зменшення шлунка за наполяганням дружини Ірини.