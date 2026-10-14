Що відомо про особисте життя коміка Вені: як виглядають його дружина та мама (фото)

Український комік Олександр "Веня" Венедчук раптово помер 13 жовтня. Знаменитість часто ділився у соцмережі моментами виступів у гумористичних шоу, а от особисте життя намагався приховувати.

Олександр лише нещодавно одружився зі своєю обраницею Кариною Устименко. Пара була у стосунках майже вісім років. Що відомо про родину та кохану Вені – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Особисте життя коміка

Судячи із соцмереж Вені, чоловік будував стосунки з дівчиною Кариною. Пара була разом майже вісім років. В Instagram вони іноді ділились романтичними фото з поцілунками та обіймами. Олександр не раз наголошував, що неймовірно кохає свою обраницю.

Однак подробиці особистого життя Веня не розкривав. Профіль Карини у соцмережі закритий, тому вона не любить з’являтися на публіці.

Веня з коханою Кариною Фото: Instagram Веня з коханою Кариною Фото: Instagram Веня з коханою Кариною Фото: Instagram Веня з коханою Кариною Фото: Instagram Веня з коханою Кариною Фото: Instagram Веня з коханою Кариною Фото: Instagram

У червні 2026 року Олександр та Карина офіційно одружилися. Вони оприлюднили спільне фото в Instagram, де показали обручки. Пара вирішила не влаштовувати гучне весілля, а просто тихо розписатись у РАЦСі.

Видео дня

На знімку подружжя позувало дуже щасливим у повсякденному одязі.

Олександр "Веня" Венедчук і його дружина Карина Фото: Instagram

Зазначимо, що дітей у Олександра та Карини не було.

Про батьків Вені нічого невідомо. Гуморист завжди тримав своє сімейне життя у таємниці від преси та прихильників. Однак у соцмережі є одне фото мами Олександра, яке було зроблене у 2018 році. У кадрі вони виглядали радісними та усміхненими.

Веня з мамою Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Стало відомо про життя Вені. Минулого року комік переніс серйозну операцію — у нього стався крововилив у мозок.

Олександр Венедчук розповів про руйнування у квартирі після чергової атаки росіян на столицю України.

До речі, український гуморист Володимир Жогло вперше відверто розповів, що зважився на операцію зі зменшення шлунка за наполяганням дружини Ірини.