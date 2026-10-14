Артем Пивоваров толкнул фанатку на концерте: в сети разразился скандал (видео)
Украинский певец Артем Пивоваров оказался в центре громкого скандала. В сети появилось видео, на котором артист во время концерта толкает поклонницу. На это поклонники знаменитости отреагировали неоднозначно.
Соответствующее видео было опубликовано в Threads. Мнения пользователей сети разделились. Некоторые поддержали девушку, а некоторые — встали на защиту певца.
Пивоваров оказался в центре скандала — что известно
Так, автор поста опубликовал видео, на котором Пивоваров во время концерта спустился со сцены к своим поклонникам. Его обвинили в том, что артист якобы толкнул фанатку и после этого улыбнулся.
"Мне показалось, Пивоваров толкнул девушку? Это нормальное поведение? Неужели нельзя вести себя как-то адекватно? Мне кажется, что ты немного теряешь самообладание на своих концертах", — написал автор в посте.
На этом фоне в комментариях разгорелся скандал. Видео даже прокомментировала сама девушка, которую толкнул Пивоваров.
"К сожалению, так и было. Очень неприятный поступок, который многое показал как об артисте, так и о человеке в целом! Той девушкой была я", — написала поклонница.
Пользователи сети разделились на два лагеря. Одни обвинили в случившемся девушку, которая якобы должна была сама отойти и пропустить артиста, а другие — "набросились" на самого артиста.
- "Создается впечатление, что он под чем-то";
- "Очень часто общалась с ним на работе и в жизни, невероятно приятный человек. Всегда улыбчивый и энергичный";
- "Интересно, что после фразы „расстались“ поняли все, кроме одной";
- "Чтобы толкнуть человека, нужно, чтобы этот человек сначала подошёл близко. Вопрос со звёздочкой: "Зачем девушка подошла к Пивоварову?". Вы серьёзно?";
- "Почему оправдывают его поведение? Девушка стояла у ограды, куда ей было уходить? А мужики, которые за ним бегали, ему не мешали? Он толкнул конкретную девушку и довольный побежал обниматься с мужиками. Это ненормальное поведение, и даже неуслышанная просьба разойтись не дает ему права так толкать женщину".
- "Я была на этом концерте. Никого он не толкал, наоборот, это один из тех артистов, которые уважают свою аудиторию, со всеми искренне общаются и фотографируются. И вообще он всегда был рок-исполнителем, а не исполнителем попсы".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Концерт стендап-комика Феликса Редьки, который должен был состояться в конце месяца, отменили во львовском Центре Довженко, поскольку местный активист Тарас Хавунка обратил внимание на скандальные высказывания комика.
- Украинская певица Елена Тополя оказалась в центре скандала. Звезда провела концерт в Запорожье, несмотря на трагедию, в которой погибли 23 человека. Впоследствии артистка оправдалась, но всё равно подверглась волне критики.
Кроме того, украинская телеведущая и блогер Елена Филонова показала кадры последствий российского удара по жилому дому в Киеве. Знаменитость опубликовала видео пожара и запечатлела работу спасателей. Из-за этого она оказалась в центре громкого скандала.