Артем Пивоваров толкнул фанатку на концерте: в сети разразился скандал (видео)

Украинский певец Артем Пивоваров оказался в центре громкого скандала. В сети появилось видео, на котором артист во время концерта толкает поклонницу. На это поклонники знаменитости отреагировали неоднозначно.

Соответствующее видео было опубликовано в Threads. Мнения пользователей сети разделились. Некоторые поддержали девушку, а некоторые — встали на защиту певца.

Пивоваров оказался в центре скандала — что известно

Так, автор поста опубликовал видео, на котором Пивоваров во время концерта спустился со сцены к своим поклонникам. Его обвинили в том, что артист якобы толкнул фанатку и после этого улыбнулся.

"Мне показалось, Пивоваров толкнул девушку? Это нормальное поведение? Неужели нельзя вести себя как-то адекватно? Мне кажется, что ты немного теряешь самообладание на своих концертах", — написал автор в посте.

На этом фоне в комментариях разгорелся скандал. Видео даже прокомментировала сама девушка, которую толкнул Пивоваров.

Видео дня

"К сожалению, так и было. Очень неприятный поступок, который многое показал как об артисте, так и о человеке в целом! Той девушкой была я", — написала поклонница.

Пользователи сети разделились на два лагеря. Одни обвинили в случившемся девушку, которая якобы должна была сама отойти и пропустить артиста, а другие — "набросились" на самого артиста.

"Создается впечатление, что он под чем-то";

"Очень часто общалась с ним на работе и в жизни, невероятно приятный человек. Всегда улыбчивый и энергичный";

"Интересно, что после фразы „расстались“ поняли все, кроме одной";

"Чтобы толкнуть человека, нужно, чтобы этот человек сначала подошёл близко. Вопрос со звёздочкой: "Зачем девушка подошла к Пивоварову?". Вы серьёзно?";

"Почему оправдывают его поведение? Девушка стояла у ограды, куда ей было уходить? А мужики, которые за ним бегали, ему не мешали? Он толкнул конкретную девушку и довольный побежал обниматься с мужиками. Это ненормальное поведение, и даже неуслышанная просьба разойтись не дает ему права так толкать женщину".

"Я была на этом концерте. Никого он не толкал, наоборот, это один из тех артистов, которые уважают свою аудиторию, со всеми искренне общаются и фотографируются. И вообще он всегда был рок-исполнителем, а не исполнителем попсы".

Реакция сети на поступок Пивоварова Фото: Threads Реакция сети на поступок Пивоварова Фото: Threads Реакция сети на поступок Пивоварова Фото: Threads Реакция сети на поступок Пивоварова Фото: Threads

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