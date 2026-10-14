Артем Пивоваров штовхнув фанатку на концерті: у мережі влаштували скандал (відео)

Український співак Артем Пивоваров опинився у центрі гучного обговорення. У мережі поділились відео, на якому артист під час концерту штовхає шанувальницю. На це прихильники знаменитості відреагували неоднозначно.

Відповідне відео оприлюднили у Threads. Думки користувачів мережі розділились. Дехто підтримав дівчину, а дехто – став на захист співака.

Пивоваров втрапив у скандал – що відомо

Так, автор допису опублікував ролик, на якому Пивоваров під час концерту спустився зі сцени до своїх шанувальників. Його звинуватили у тому, що артист нібито штовхнув фанатку і після цього посміхнувся.

"Мені здалось, чи Пивоваров штовхнув дівчину? Чи це нормальна поведінка? Невже не можна поводитись якось адекватно? Мені здається, що ти трішечки забуваєшся на своїх концертах", — написав автор у дописі.

На тлі цього у коментарях розгорівся скандал. Відео навіть прокоментувала сама дівчина, яку Пивоваров штовхнув.

Видео дня

"На жаль, так і було. Дуже неприємний вчинок, який показав багато, як про артиста, так і про людину загалом! Тією дівчиною була я", — написала фанатка.

Користувачі мережі розділились на два табори. Одні звинуватили у ситуації дівчину, яка нібито мала сама відійти і дати дорогу артисту, а інші – "накинулись" на самого артиста.

"Враження, що він під чимось";

"Дуже часто з ним на роботі спілкувалась в житті, неймовірно приємна людина. Завжди усміхнений та енергійний";

"Цікаво, що після фрази "розійшлися" зрозуміли всі, крім однієї";

"Щоб штовхнути людину, треба, щоб ця людина підійшла близько спочатку. Питання із зірочкою: "Навіщо дівчина наблизилась до Пивоварова?". Ви серйозно?";

"Чому виправдовують його поведінку? Дівчина стояла біля огорожі, куди їй було відходити? А мужики, які за ним бігали, йому не заважали? Він штовхнув конкретну дівчину і задоволено побіг обійматись з мужиками. Це ненормальна поведінка, і навіть непочуте прохання розійтись не дає йому права так штовхати жінку".

"Я була на цьому концерті. Нікого він не штовхав, навпаки це один з тих артистів, який поважає свою аудиторію, зі всіма щиро спілкується і фоткається. І взагалі він завжди був рок-виконавцем, а не виконавцем попси".

Реакція мережі на вчинок Пивоварова Фото: Threads Реакція мережі на вчинок Пивоварова Фото: Threads Реакція мережі на вчинок Пивоварова Фото: Threads Реакція мережі на вчинок Пивоварова Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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