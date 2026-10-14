"Очень подкосило": Анатолий Анатолич показал последние слова комика Вени

13 октября скончался украинский комик и участник "Лиги смеха" Александр "Веня" Венедчук. Известный телеведущий обнародовал последнюю переписку с юмористом, из которой видно, что ему было очень плохо.

Анатолий Анатолич выразил искренние соболезнования родным и близким Вены. По словам ведущего, он планировал записать интервью с комиком. Об этом знаменитость сообщил в Instagram-stories.

Последние слова Вени

Как рассказал Анатолич, незадолго до смерти Вени он планировал записать с ним интервью. Однако юморист перенёс встречу, сославшись на плохое самочувствие.

Позже Веня написал, что ему стало ещё хуже. Переписка звёзд состоялась в конце июня этого года.

"Наша последняя переписка. Мы должны были записывать интервью. Веня заболел. „Главное — здоровье“, — написал я. Если бы я знал, что это последнее общение. Что бы я сказал? Очень жаль. Надеюсь, тебе лучше на небесах", — отметил ведущий.

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Последняя переписка Анатолича и Вени Фото: Instagram

Что известно о смерти Вени

В феврале прошлого года Венедчук сообщил, что у него произошло кровоизлияние в мозг, которое стало вызывать потерю сознания и очень сильные судороги всего тела. После этого комику сделали операцию.

В сентябре 2025 года Веня перенёс ещё одну операцию. Как заявлял юморист, в результате этого "35 % его головы — это титановый сплав".

13 октября Александр скончался. Причина смерти пока неизвестна.

Александр Венедчук Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Стали известны подробности из жизни Вени. В прошлом году комик перенес серьезную операцию — у него произошло кровоизлияние в мозг.

Александр совсем недавно женился на своей избраннице Карине Устименко. Пара была в отношениях почти восемь лет.

Кроме того, комик Венедчук рассказывал о разрушениях в квартире после очередной атаки россиян на столицу Украины.