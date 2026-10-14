"Дуже підкосило": Анатолій Анатоліч показав останні слова коміка Вені

13 жовтня пішов із життя український комік та учасник "Ліги сміху" Олександр "Веня" Венедчук. Відомий телеведучий оприлюднив останнє листування з гумористом, в якому видно, що йому було дуже погано.

Анатолій Анатоліч висловив щирі співчуття рідним та близьким Вені. За словами ведучого, він планував записати інтерв’ю з коміком. Про це знаменитість повідомив в Instagram-stories.

Останні слова Вені

Як розповів Анатоліч, незадовго до смерті Вені він планував записати із ним інтерв’ю. Однак гуморист переніс зустріч, заявивши про погане самопочуття.

Пізніше Веня написав, що йому стало ще гірше. Листування зірок було наприкінці червня цього року.

"Наша остання переписка. Мали писати інтерв'ю. Веня захворів. "Головне – здоров’я", – написав я. Якби я знав, що це останнє спілкування. Щоб я сказав? Дуже шкода. Сподіваюсь, тобі краще на небесах", — зазначив ведучий.

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Остання переписка Анатоліча та Вені Фото: Instagram

Що відомо про смерть Вені

У лютому минулого року Венедчук повідомив, що у нього стався крововилив у мозок, який почав провокувати втрату свідомості і дуже сильні судоми всього тіла. Після цього коміку зробили операцію.

У вересні 2025 року Веня переніс ще одну операцію. Як заявляв гуморист, внаслідок цього "35% його голови – це сплав титану".

13 жовтня Олександр помер. Причина смерті — наразі невідома.

Олександр Венедчук Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Стало відомо про життя Вені. Минулого року комік переніс серйозну операцію — у нього стався крововилив у мозок.

Олександр лише нещодавно одружився зі своєю обраницею Кариною Устименко. Пара була у стосунках майже вісім років.

Крім того, комік Венедчук розповідав про руйнування у квартирі після чергової атаки росіян на столицю України.