Туристы рассказали о самых дорогих ошибках в путешествиях: одна из них стоила $5000

Неприятности во время путешествий случаются гораздо чаще, чем можно представить, и даже опытные путешественники не застрахованы от дорогостоящих ошибок. Пользователи соцсети поделились собственным неудачным опытом, чтобы помочь другим избежать распространенных ловушек – от путаницы с визами до забытых в самолете документов.

Всегда приятно считать себя сообразительным путешественником: сравнивать цены на билеты, планировать безупречный маршрут и тщательно паковать чемодан. Однако человеческий фактор и досадные случайности часто разрушают планы. Главное – учиться на собственном опыте и двигаться дальше.

В этом материале восемь распространенных ошибок, описанных путешественниками в Reddit, которые в конечном счете стоили им немалых денег.

Пренебрежение проверкой визовых требований

Многие люди не обращают внимания на специфические правила по транзитным зонам. Один путешественник забронировал рейс из Нидерландов в Панаму с пересадкой в США, не учитывая, что транзит через Штаты требует прохождения иммиграционного контроля и наличия соответствующей визы. В результате ему пришлось срочно покупать билет на прямой рейс и бронировать отель, что обошлось в 2270 долларов.

Видео дня

Совет: Всегда проверяйте требования по въезду и транзиту на официальных правительственных сайтах или в туристических агентствах, поскольку даже инструменты искусственного интеллекта (например ChatGPT) часто ошибаются в таких деталях. Также проверяйте срок действия паспорта – он должен оставаться в силе еще 3–6 месяцев после завершения поездки.

Чрезмерное доверие к искусственному интеллекту

Моделям искусственного интеллекта свойственны "галюцинации". Воспользовавшись советом ChatGPT, один пользователь приобрел билеты через United Airlines, но впоследствии обнаружил, что такие же билеты стоят на 5000 долларов дешевле на сайте All Nippon Airways. К счастью, ему удалось упразднить первоначальное бронирование.

Путаница с бронированием

Случайный выбор не того дня, путаница с аэропортами или непонимание форматов времени (AM/PM) — классические ошибки путешественников. Одна женщина прибыла в аэропорт Стокгольма в 18.00 и узнала, что ее рейс вылетел в 6.00 утра. Другой путешественник перепутал время отправления парома на Сейшельских островах и был вынужден выложить 700 долларов за частную лодку и 100 долларов за такси.

Путаница с бронированием рейсов может стоить немалых средств Фото: Unsplash

Выбор "самого дешевого" варианта

Билеты и бронирование жилья, не подлежащие возврату, связаны с рисками: если планы изменятся, компании не вернут ни цента. Кроме того, погоня за низкими ценами может ввести в заблуждение: пассажир, купивший бюджетный билет Ryanair в "Осло", лишь по прибытии узнал, что аэропорт Саннефьорд расположен в 110 км от столицы, тогда как арендованный автомобиль ждал в совсем другом месте.

Мошенники, охотящиеся на туристов

Туристы – самая легкая добыча для мошенников. Один путешественник заплатил 111 долларов за две коробки лукума у стамбульского Гранд-базара, другой отдал таксисту в Париже 200 евро, а еще некоторые платили завышенные цены в заведениях, куда их заманили "зазывали", выдававшие себя за гидов.

Неосторожность за рулем

Левостороннее движение, строгие штрафы и рассеянность на автозаправках могут дорого стоить. В Исландии водитель заплатил 750 долларов штрафа за превышение скорости, а другой турист случайно заправил дизельный автомобиль бензином, который обошелся в 700 долларов за эвакуацию и чистку топливного бака. Также всегда убедитесь, что у вас есть международное водительское удостоверение.

Пропущенные рейсы

Один пассажир пропустил свой рейс в канун Рождества из-за чрезмерной вежливости: он стеснялся прервать длительный разговор с работником парковки. В результате ему пришлось покупать единственный доступный билет за 2000 долларов.

В противном случае пара, отправившаяся в медовый месяц, решила пропустить первый этап перелета с несколькими сегментами (из Бостона в Нью-Йорк) и сесть на самолет непосредственно в Нью-Йорке. Авиакомпания автоматически аннулировала весь билет, поскольку пассажиры не явились на первый рейс.

Забытые и потерянные вещи

Паспорта, оставленные в карманах кресел самолета, кошельки, забытые в отелях, и всеобщая невнимательность могут стоить немалых денег. Один пользователь потерял проездной в Вене и уплатил штраф в размере 110 евро (а впоследствии нашел его в собственном кармане), в то время как другой потерял в Японии JR Pass стоимостью 400 долларов и был вынужден покупать новые билеты на каждую поездку.

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