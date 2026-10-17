Туристи розповіли про найдорожчі помилки у подорожах: одна з них коштувала $5000

Неприємності під час подорожей трапляються набагато частіше, ніж можна уявити, і навіть досвідчені мандрівники не застраховані від помилок, що дорого коштують. Користувачі соцмережі поділилися власним невдалим досвідом, щоб допомогти іншим уникнути поширених пасток — від плутанини з візами до забутих у літаку документів.

Завжди приємно вважати себе кмітливим мандрівником: порівнювати ціни на квитки, планувати бездоганний маршрут і ретельно пакувати валізу. Однак людський фактор і прикрі випадковості часто руйнують плани. Головне — вчитися на власному досвіді та рухатися далі.

У цьому матеріалі вісім поширених помилок, описаних мандрівниками в Reddit, які зрештою коштували їм чималих грошей.

Нехтування перевіркою візових вимог

Багато людей не звертають уваги на специфічні правила щодо транзитних зон. Один мандрівник забронював рейс із Нідерландів до Панами із пересадкою в США, не врахувавши, що транзит через Штати вимагає проходження імміграційного контролю та наявності відповідної візи. У результаті йому довелося терміново купувати квиток на прямий рейс і бронювати готель, що обійшлося у 2270 доларів.

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Порада: Завжди перевіряйте вимоги щодо в’їзду та транзиту на офіційних урядових сайтах або в туристичних агентствах, оскільки навіть інструменти штучного інтелекту (як-от ChatGPT) часто помиляються в таких деталях. Також перевіряйте термін дії паспорта — він має залишатися чинним ще 3–6 місяців після завершення подорожі.

Надмірна довіра до штучного інтелекту

Моделям штучного інтелекту властиві "галюцинації". Скориставшись порадою ChatGPT, один користувач придбав квитки через United Airlines, але згодом виявив, що такі самі квитки коштують на 5000 доларів дешевше на сайті All Nippon Airways. На щастя, йому вдалося скасувати початкове бронювання.

Плутанина з бронюванням

Випадковий вибір не того дня, плутанина з аеропортами чи нерозуміння форматів часу (AM/PM) — це класичні помилки мандрівників. Одна жінка прибула до аеропорту Стокгольма о 18:00 і дізналася, що її рейс вилетів о 6:00 ранку. Інший мандрівник переплутав час відправлення порома на Сейшельських островах і був змушений викласти 700 доларів за приватний човен та 100 доларів за таксі.

Плутанина з бронюваннями рейсів може коштувати чималих коштів Фото: Unsplash

Вибір "найдешевшого" варіанту

Квитки та бронювання житла, що не підлягають поверненню коштів, пов’язані з ризиками: якщо плани зміняться, компанії не повернуть ані цента. Крім того, гонитва за низькими цінами може ввести в оману: пасажир, який придбав бюджетний квиток Ryanair до "Осло", лише після прибуття дізнався, що аеропорт Саннефьорд розташований за 110 км від столиці, тоді як орендований автомобіль чекав у зовсім іншому місці.

Шахраї, що полюють на туристів

Туристи — найлегша здобич для шахраїв. Один мандрівник заплатив 111 доларів за дві коробки лукуму біля стамбульського Гранд-базару, інший віддав таксисту в Парижі 200 євро, а ще дехто платив завищені ціни в закладах, куди їх заманили "зазивали", що видавали себе за гідів.

Необережність за кермом

Лівосторонній рух, суворі штрафи та неуважність на автозаправках можуть дорого коштувати. В Ісландії водій заплатив 750 доларів штрафу за перевищення швидкості, а інший турист випадково заправив дизельний автомобіль бензином, що обійшлося у 700 доларів за евакуацію та чищення паливного бака. Також завжди переконуйтеся, що маєте міжнародне посвідчення водія.

Пропущені рейси

Один пасажир пропустив свій рейс напередодні Різдва через надмірну ввічливість: він соромився перервати тривалу розмову з працівником парковки. У результаті йому довелося купувати єдиний доступний квиток за 2000 доларів.

В іншому випадку пара, що вирушила в медовий місяць, вирішила пропустити перший етап перельоту з кількома сегментами (з Бостона до Нью-Йорка) і сісти на літак безпосередньо в Нью-Йорку. Авіакомпанія автоматично анулювала весь квиток, оскільки пасажири не з’явилися на перший рейс.

Забуті та загублені речі

Паспорти, залишені в кишенях крісел літака, гаманці, забуті в готелях, і загальна неуважність можуть коштувати чималих грошей. Один користувач загубив проїзний у Відні й сплатив штраф у розмірі 110 євро (а згодом знайшов його у власній кишені), тоді як інший загубив у Японії JR Pass вартістю 400 доларів і був змушений купувати нові квитки на кожну поїздку.

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