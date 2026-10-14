Тина Кароль спела о покойном мужчине и на концерте появился мистический знак (видео)

Украинская певица Тина Кароль недавно провела концерт в Полтаве. Во время исполнения песни, которую она посвятила усопшему мужу Евгению Огиру, на сцене появился мистический знак.

Тина Кароль не смогла сдержать эмоций. Щемящее видео обнародовали в TikTok.

Мистический знак на концерте Кароль

В ролике видно, как во время исполнения песни "Закрыли твои глаза" на сцену прилетела птица. Эту композицию Кароль посвятила своему покойному мужу Евгению Огиру. Артистка удивилась внезапному появлению пернатой и провела ее рукой.

"Совпадение или что-то большее?" – спросили у сети.

Поклонники Кароль уверены, что птица залетела неслучайно – это знак от ее покойного мужчины. Фанаты отметили, что Евгений гордится певицей с небес.

"Я уверена, что он ею гордится с небес";

"Боже, какой знак! Муравьи по телу";

"Реально муравьи пробежали";

"Она поняла, что это душа Евгения";

"Представляю, что Тина почувствовала в тот момент. К стенам просто".

Видео дня

Тина Кароль и Евгений Огир – что известно об их отношениях

Певица познакомилась с мужем в 2007 году. Впоследствии он стал ее продюсером. Позже их рабочие отношения переросли в романтические.

В 2008 году пара тайно вышла замуж. Также они обвенчались в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Уже в ноябре 2008 года у супругов родился сын Вениамин.

Однако семейное счастье разрушилось в 2012 году, когда у Евгения диагностировали рак желудка. Любимый Кароль умер 28 апреля 2013 года.

Тина Кароль с мужем Евгением Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Тина Кароль в ноябре будет праздновать 18-летие сына Вениамина. Сейчас парень учится за границей. Артистка рассказала, когда он вернется в Украину.

Украинская певица объявила об отмене грандиозного шоу "Любовь. Слезы. Манифест", которое должно было состояться 19 сентября в киевском Дворце спорта. Главной причиной такого решения стала угроза жизни людей из-за сложной ситуации в столице и непрерывные воздушные тревоги.

Кроме того, Тина Кароль обнародовала песню о частых отключениях света и тепла из-за последствий российских атак. Одна из строк трека вызвала быстрое обсуждение среди пользователей сети и разделила мнение пользователей на несколько лагерей.