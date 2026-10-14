Тіна Кароль заспівала про покійного чоловіка і на концерті з'явився містичний знак (відео)

Українська співачка Тіна Кароль нещодавно провела концерт у Полтаві. Під час виконання пісні, яку вона присвятила покійному чоловікові Євгену Огіру, на сцені з’явився містичний знак.

Тіна Кароль не змогла стримати емоцій. Щемливе відео оприлюднили у TikTok.

Містичний знак на концерті Кароль

У ролику видно, як під час виконання пісні "Закрили твої очі" на сцену прилетів птах. Цю композицію Кароль присвятила своєму покійному чоловікові Євгену Огіру. Артистка здивувалась раптовій появі пернатої та провела її рукою.

"Збіг обставин чи щось більше?" – спитали у мережі.

Прихильники Кароль впевнені, що птах залетів невипадково – це знак від її покійного чоловіка. Фанати зазначили, що Євген пишається співачкою з небес.

"Я впевнена, що він нею пишається з небес";

"Боже, який знак! Мурахи по тілу";

"Реально мурашки пробігли";

"Вона зрозуміла, що це душа Євгена";

"Уявляю, що Тіна відчула у той момент. До мурах просто".

Видео дня

Тіна Кароль та Євген Огір – що відомо про їхні стосунки

Співачка познайомилась із чоловіком у 2007 році. Згодом він став її продюсером. Пізніше їхні робочі стосунки переросли в романтичні.

У 2008 році пара таємно одружилася. Також вони обвінчалися у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Вже у листопаді 2008 року у подружжя народився син Веніамін.

Однак сімейне щастя зруйнувалося у 2012 році, коли у Євгена діагностували рак шлунку. Коханий Кароль помер 28 квітня 2013-го.

Тіна Кароль з чоловіком Євгеном Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Тіна Кароль у листопаді святкуватиме 18-річчя сина Веніаміна. Зараз хлопець навчається за кордоном. Артистка розповіла, коли він повернеться до України.

Українська співачка оголосила про скасування грандіозного шоу "Кохання. Сльози. Маніфест", яке мало відбутися 19 вересня у київському Палаці спорту. Головною причиною такого рішення стала загроза для життя людей через складну безпекову ситуацію в столиці та безперервні повітряні тривоги.

Крім того, Тіна Кароль оприлюднила пісню про часті відключення світла та тепла через наслідки російських атак. Один з рядків треку викликав жваве обговорення серед користувачів мережі та розділив думку юзерів на кілька таборів.