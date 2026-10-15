"Умершая" девушка внезапно села прямо в гробу: все подробности (фото)

15-летняя Юлейди Искотояк "воскресла" прямо во время панихиды в гватемальском поселке Эль-Хокоте. Спустя восемь часов, проведённых в закрытом гробу, мать заметила через стекло, что дочь шевелится. Врач девушку не осматривал, поэтому причины такого состояния до сих пор неизвестны.

Всё началось с резкой боли в сердце. Девушка вспоминает, что почувствовала тяжесть, а затем потеряла сознание. Об этом она рассказала журналистам местного телеканала TV SAC.

"У меня очень сильно защемило сердце. Появилось ощущение тяжести, а потом я просто потеряла сознание", – рассказала Юлейди.

Ее отец Авраам, местный пастор, сразу отвез дочь в ближайшую клинику. По дороге состояние девушки резко ухудшилось. Мужчина остановил машину и попытался проверить дыхание и пульс, но ничего не почувствовал. Решив, что Юлейда умерла, он опустил руки.

Гроб вместо больницы

До больницы отец не доехал и врачей не вызвал. Вместо этого он развернул машину, купил гроб и привез "тело" домой.

Видео дня

На прощание собрались родственники, соседи и прихожане церкви. Около восьми часов Юлейда пролежала в закрытом гробу, пока мать, Лесвия Риос, не заметила под смотровым стеклом едва уловимое движение.

Крики ужаса и первая просьба

Присутствующие сначала зарыдали от страха, но быстро опомнились и бросились открывать крышку, чтобы вытащить подростка на свежий воздух. Суматоху и шок свидетелей запечатлели на видео.

Девушка сразу пришла в себя и первым делом попросила воды. Отец убежден, что это "божественное чудо". Юлейда тоже видит в этом спасении промысел Божий.

"Я не могу достаточно поблагодарить Бога за всё, что Он сделал в моей жизни", – отметила она.

Вопросы, на которые нет ответа

С медицинской точки зрения эта история оставляет больше вопросов, чем ответов. Перед похоронами девушку не осматривал ни один врач, а официального заключения о смерти никто не выдал.

Неизвестно, что именно вызвало столь длительную потерю сознания с едва заметными признаками жизни. Речь идет либо о каталепсии, либо о глубоком бессознательном состоянии, которое ввело в заблуждение даже самых близких.

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