"Померла" дівчина раптом сіла прямо у труні: всі подробиці (фото, відео)

15-річна Юлейді Іскотояк "воскресла" просто на панахиді у гватемальському селищі Ель-Хокоте. Після восьми годин у закритій труні мати помітила за склом, що донька ворушиться. Лікар дівчину не оглядав, тож причини такого стану досі невідомі.

Усе почалося з різкого болю в серці. Дівчина пригадує, що відчула важкість, а потім знепритомніла. Про це вона розповіла журналістам місцевого телеканалу TV SAC.

"У мене дуже сильно заболіло серце. З'явилося відчуття важкості, а далі я просто знепритомніла", – розповіла Юлейді.

Її батько Авраам, місцевий пастор, одразу повіз доньку до найближчої клініки. Дорогою стан дівчини різко погіршився. Чоловік зупинив авто й спробував перевірити дихання та пульс, але нічого не відчув. Вирішивши, що Юлейді померла, він руки опустив.

Труна замість лікарні

До лікарні батько не доїхав і медиків не викликав. Натомість розвернув авто, купив труну та привіз "тіло" додому.

Видео дня

На прощання зібралися родичі, сусіди й парафіяни церкви. Близько восьми годин Юлейді пролежала в закритій труні, аж поки мати, Лесвія Ріос, не помітила під оглядовим склом ледь вловимий рух.

Крики жаху й перше прохання

Присутні спершу заголосили від страху, але швидко отямилися й кинулися відкривати віко, щоб витягти підлітка на повітря. Метушню та шок свідків зафіксували на відео.

Дівчина відразу опритомніла й першим ділом попросила води. Батько переконаний, що це "божественне диво". Юлейді теж бачить у порятунку промисел Божий.

"Я не можу дякувати Богові достатньо за все, що він зробив у моєму житті", – зазначила вона.

Питання, на які немає відповіді

З медичного погляду історія лишає більше запитань, ніж відповідей. Перед похороном дівчину не бачив жоден лікар, а офіційного висновку про смерть ніхто не видавав.

Невідомо, що саме спричинило таку тривалу втрату свідомості з ледь помітними ознаками життя. Йдеться або про каталепсію, або про глибокий непритомний стан, який ввів в оману навіть найрідніших.

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