В Финляндии ищут работника с зарплатой 2000 евро: нужно вдыхать воздух на островах
Туристическая организация архипелага Турку (@saaristo_finland в Instagram) ищет человека, который в течение недели будет путешествовать по островам, впитывать атмосферу всего происходящего вокруг и делиться своими впечатлениями в социальных сетях. Подать заявку можно до 25 октября 2026 года, а имя победителя объявят 17 ноября.
Эту работу называют "профессиональный нюхач". Её придумали, чтобы привлечь внимание к региону, который считает себя "самым ароматным туристическим местом в мире". Фокус поинтересовалось, что именно требуют от соискателей.
Поездка продлится от пяти до семи дней, предположительно, в мае или июне 2027 года. За это время человек должен побывать на островах и "уловить" их запахи: морской ветер, хвойный лес, аромат сауны и свежего хлеба.
Однако речь идет не только о прогулках. Победитель также должен:
- рассказать, чем пахнет на островах и почему это может заинтересовать туристов;
- снять видео и сделать фото для социальных сетей организаторов;
- после поездки написать итоговый отчет.
Сколько платят
Гонорар составляет 2000 евро до уплаты налогов. Кроме того, будут выплачены отпускные, а все расходы на поездку берут на себя организаторы.
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Кого ищут
Диплом или знания по биологии не требуются. Необходимо, чтобы кандидат:
- обладал хорошим чутьем;
- был любознательным;
- не боялся камеры и любил говорить перед ней;
- был не моложе 18 лет;
- имел право работать или находиться в Финляндии в 2027 году;
- имел смартфон для съемки качественного видео.
Как подать заявку
Снимите короткое видео, например, для TikTok или Instagram. В нём расскажите о себе, а также опишите и оцените любой запах по своему выбору. Опубликуйте ролик, отметьте аккаунт @saaristo_finland и добавьте хэштег #SaaristoNoseJob.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
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