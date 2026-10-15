У Фінляндії шукають працівника із зарплатою 2000 євро: треба нюхати повітря на островах
Туристична організація з архіпелагу Турку (@saaristo_finland в Instagram) шукає людину, яка тиждень їздитиме островами, нюхатиме все навколо й розповідатиме про це в соцмережах. Подати заявку можна до 25 жовтня 2026 року, а ім'я переможця назвуть 17 листопада.
Цю роботу називають "професійний нюхач". Її придумали, щоб привернути увагу до регіону, який вважає себе "найпахучішим туристичним місцем у світі". Фокус поцікавився, що саме вимагають від претендентів.
Поїздка триватиме від п'яти до семи днів, імовірно, у травні або червні 2027 року. За цей час людина має побувати на островах і "зловити" їхні запахи: морський вітер, хвойний ліс, дух сауни та свіжий хліб.
Однак це не лише прогулянки. Переможець також має:
- розповісти, чим пахне на островах і чому це може зацікавити туристів;
- зняти відео та фото для соцмереж організаторів;
- після поїздки написати підсумковий звіт.
Скільки платять
Гонорар становить 2000 євро до сплати податків. Додатково виплатять відпускні, а всі витрати на поїздку організатори беруть на себе.
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Кого шукають
Диплом чи знання з біології не потрібні. Потрібно, щоб кандидат:
- мав добрий нюх;
- був допитливим;
- не боявся камери й любив говорити перед нею;
- мав щонайменше 18 років;
- мав право працювати або перебувати у Фінляндії у 2027 році;
- мав смартфон, щоб знімати якісне відео.
Як податися
Треба записати коротке відео, як для TikTok чи Instagram. У ньому розкажіть про себе й опишіть та оцініть будь-який запах на свій вибір. Опублікуйте ролик, позначте акаунт @saaristo_finland і додайте хештег #SaaristoNoseJob.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Вчителька із США, яка жила від зарплати до зарплати, розбагатіла завдяки всього одній звичці.
- Крім того, у Ванкувері чоловік без вищої освіти виконує небезпечну роботу, яка відлякує більшість людей. За миття вікон на висоті він отримує понад 130 тисяч фунтів стерлінгів на рік.
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