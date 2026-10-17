Скандальный развод и тайная возлюбленная: как сейчас живет лидер группы "СКАЙ"

Сегодня, 17 октября, лидер группы "СКАЙ", украинский певец Олег Собчук, отмечает день рождения — ему исполняется 46 лет. Артист известен не только культовыми хитами, но и своей гражданской позицией. С начала полномасштабной войны он активно выступает перед военными и организует сбор средств на боеприпасы.

К тому же Собчук пережил скандальный развод с первой женой, а также тайно женился на новой избраннице. Подробнее о личной жизни певца расскажет Фокус.

Карьера Собчука

В 2001 году Олег создал группу "СКАЙ". Их первый концерт состоялся во Дворце культуры имени Довженко. Группа активно гастролировала и приобрела широкую популярность.

Настоящий успех коллективу принес хит "Это может тебя убить". После этого группа начала выпускать альбомы и снимать клипы. В 2008 году "Скай" получил премию "НеПопса", а Собчука признали "Лучшим вокалистом года".

Олег Собчук Фото: Instagram Олег Собчук Фото: Instagram

Как сейчас живёт Собчук

После начала полномасштабного вторжения артист продолжил заниматься музыкой, а также начал регулярно выступать перед военнослужащими ВСУ и организовывать сбор средств на боеприпасы. Кроме того, Собчук ездил на линию фронта.

Видео дня

В 2019 году певец создал фонд "Подари свет", который помогает детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями. В рамках тура, посвящённого 20-летию группы, 10 % от стоимости каждого билета перечислялись на благотворительность.

Кроме того, в 2022 году Собчук вступил в добровольческий батальон и охранял стратегические объекты, но впоследствии вернулся к благотворительным концертам и волонтерской деятельности.

Скандальный развод

До 2023 года солист группы "СКАЙ" состоял в браке с Марией. После развода бывшая возлюбленная Собчука публично заявила, что на протяжении 20 лет совместной жизни она находилась в токсичных отношениях. Женщина назвала бывшего мужа насильником и обвинила его в том, что он настроил их двоих детей против неё. Однако сам артист не комментировал своё прошлое.

Отметим, что у Олега и Марии двое детей — дочь Татьяна и сын Арсен.

Олег Собчук и его первая жена Фото: Instagram Олег Собчук и его первая жена Фото: Instagram

Новая возлюбленная Собчука

Весной 2026 года певец впервые рассказал о своей новой возлюбленной Тамаре Божко, которую ранее скрывал. Во время одного из интервью Собчук назвал избранницу своей женой. Вероятно, пара тайно официально узаконила отношения, но сам артист не стал раскрывать подробности.

Известно, что Тамара работает менеджером, а также бухгалтером и юристом группы "СКАЙ".

Новая возлюбленная Собчука — Тамара Фото: Instagram Новая возлюбленная Собчука — Тамара Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Лидер украинской группы "Скай" Олег Собчук объяснил, почему не уходит воевать на фронт, и рассказал, что собрал более 25 миллионов гривен на нужды военных.

Также артист показал фотографию со своей дочерью Татьяной. На снимке, который музыкант опубликовал в своём аккаунте в социальной сети Instagram, девочка очень похожа на отца, что и заметили пользователи.

Кроме того, Мария Собчук заявила, что разводится с мужем. Она не только обнародовала личные сообщения с бывшим партнером, которые дискредитируют его, но и обвинила его в токсичных отношениях и назвала его насильником.