Скандальне розлучення та таємна кохана: як зараз живе лідер гурту "СКАЙ"

Сьогодні, 17 жовтня, лідер гурту "СКАЙ", український співак Олег Собчук святкує день народження – 46 років. Артист відомий не лише культовими хітами, а й своєю громадянською позицією. З початку повномасштабної війни він активно виступає перед військовими та організовує збори коштів на амуніцію.

До того ж Собчук пережив скандальне розлучення з першою дружиною, а також таємно одружився з новою обраницею. Детальніше про особисте життя співака – розповість Фокус.

Кар’єра Собчука

У 2001 році Олег створив гурт "СКАЙ". Їхній перший концерт відбувся у Палаці культури імені Довженка. Команда активно гастролювала та набула широкої популярності.

Справжній успіх колективу приніс хіт "Тебе це може вбити". Після цього гурт почав випускати альбоми та знімати кліпи. У 2008 році "Скай" отримав премію "НеПопса", а Собчука визнали "Найкращим вокалістом року".

Олег Собчук Фото: Instagram Олег Собчук Фото: Instagram

Як зараз живе Собчук

Після початку повномасштабного вторгнення артист продовжив займатися музикою, а також почав регулярно виступати для військових ЗСУ та організовувати збори коштів на амуніцію. До того ж Собчук їздив на лінію фронту.

Видео дня

У 2019 році співак створив фонд "Подаруй світло", який допомагає дітям-сиротам та дітям з інвалідністю. З туру, присвяченого 20-річчю гурту, 10% від кожного квитка перераховувались на благодійність.

Крім цього, у 2022 році Собчук вступив до добровольчого батальйону та охороняв стратегічні об’єкти, але згодом повернувся до благодійних концертів та волонтерства.

Скандальне розлучення

До 2023 року соліст гурту "СКАЙ" перебував у шлюбі з Марією. Після розлучення екскохана Собчука публічно заявила, що протягом 20 років разом вона перебувала у токсичних стосунках. Жінка назвала колишнього аб’юзером і звинуватила його у налаштуванні їхніх двох дітей проти неї. Однак сам артист не коментував своє минуле.

Зазначимо, що в Олега та Марії двоє дітей – дочка Тетяна та син Арсен.

Олег Собчук та його перша дружина Фото: Instagram Олег Собчук та його перша дружина Фото: Instagram

Нова кохана Собчука

Навесні 2026 року співак вперше заговорив про свою нову кохану Тамару Божко, яку раніше приховував. Під час одного з інтерв’ю Собчук назвав обраницю своєю дружиною. Ймовірно, пара таємно офіційно узаконила стосунки, але сам артист не став розкривати подробиці.

Відомо, що Тамара працює менеджеркою, а також бухгалтеркою та юристкою гурту "СКАЙ".

Нова кохана Собчука – Тамара Фото: Instagram Нова кохана Собчука – Тамара Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Лідер українського гурту "Скай" Олег Собчук пояснив, чому не йде воювати на фронт і розповів, що на потреби військових зібрав понад 25 мільйонів гривень.

Також артист показав фотографію зі своєю донькою Тетяною. На знімку, який музикант опублікував у своєму акаунті в соціальній мережі Instagram, дівчина дуже схожа на батька, що й помітили користувачі.

Крім того, Марія Собчук заявила, що розлучається з чоловіком. Вона не просто виставила на загальний розсуд особисті повідомлення з екскоханим, які дискредитують його, а ще й звинуватила в токсичних стосунках та назвала його аб’юзером.