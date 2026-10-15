Звезда "Теории большого взрыва" во второй раз стала мамой (фото)

Американская актриса, звезда сериала "Теория большого взрыва" Кейли Куоко во второй раз стала мамой. 12 октября знаменитость родила девочку, которой дала необычное имя.

Кейли поделилась радостной новостью на своей странице в Instagram (kaleycuoco). Отметим, что это уже второй ребенок актрисы от жениха Тома Пелфри.

Кейли Куоко родила дочь

Кинозвезда рассказала, что девочка появилась на свет 12 октября. Её назвали Филомена Кармин Бобби Пелфри. Куоко отметила, что рождение ребёнка — настоящий подарок судьбы.

"Нет слов, чтобы снова описать это чувство. Какое же это счастье! Мы безмерно благодарны за это безумное, бурное путешествие со всеми его взлетами и падениями, которое привело нас к нашей маленькой Фило! Наша семья официально стала полной! Пора везти малышку домой", — эмоционально написала актриса.

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Кроме того, Кейли поблагодарила своего жениха Тома за поддержку и любовь.

"Наша жизнь изменилась до неузнаваемости в тот самый момент, когда мы встретились, и подарки судьбы продолжают поступать. Люблю тебя вечно, папа нашей девочки!" — подчеркнула знаменитость.

Кейли Куоко родила девочку Фото: Instagram Кейли Куоко родила девочку Фото: Instagram Кейли Куоко родила девочку Фото: Instagram Кейли Куоко родила девочку Фото: Instagram Кейли Куоко родила девочку Фото: Instagram Кейли Куоко родила девочку Фото: Instagram Кейли Куоко родила девочку Фото: Instagram

Личная жизнь Куоко

Кейли и Том начали встречаться в 2022 году. Уже в марте 2023 года у пары родилась дочь Матильда Кармин.

В 2024 году Пелфри сделал предложение своей возлюбленной. Кстати, для Куоко этот брак станет третьим. Ранее она была замужем за теннисистом Райаном Свитингом, а также за миллионером Карлом Куком.

Кейли Куоко и Том Пелфри Фото: Instagram Кейли Куоко и Том Пелфри Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кейли Куоко родила первенца от своего бойфренда Тома Пелфри. Девочку назвали Матильдой Кармин Ричи Пелфри.

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