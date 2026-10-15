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Зірка "Теорії великого вибуху" вдруге стала мамою (фото)

Акторка Кейлі Куоко
Кейлі Куоко | Фото: Instagram

Американська акторка, зірка серіалу "Теорія великого вибуху" Кейлі Куоко вдруге стала мамою. Знаменитість народила дівчинку 12 жовтня, яку назвала незвичайним іменем.

Радісною новиною Кейлі поділилась на сторінці в Instagram (kaleycuoco). Зазначимо, що це вже друга дитина акторки від нареченого Тома Пелфрі.

Кейлі Куоко народила донечку

Кінозірка розповіла, що дівчина з’явилась на світ 12 жовтня. Її назвали – Філомена Кармін Боббі Пелфрі. Куоко зазначила, що народження дитини – справжній подарунок долі.

"Немає слів, щоб описати це відчуття знову. Яке ж це благословення! Ми безмежно вдячні за цю шалену, бурхливу подорож із її злетами й падіннями, яка привела нас до нашої маленької Філо! Наша сім’я офіційно стала повною! Час везти крихітку додому", — емоційно написала акторка.

До того ж Кейлі подякувала своєму нареченому Тому за підтримку та любов.

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"Наше життя змінилося до невпізнання в ту ж мить, коли ми зустрілися, і подарунки долі продовжують надходити. Кохаю тебе вічно, татусю нашої дівчинки!" — наголосила знаменитість.

Кейлі Куоко вдруге народила
Кейлі Куоко народила дівчинку
Фото: Instagram
Кейлі Куоко вдруге народила
Кейлі Куоко народила дівчинку
Фото: Instagram
Кейлі Куоко вдруге народила
Кейлі Куоко народила дівчинку
Фото: Instagram
Кейлі Куоко вдруге народила
Кейлі Куоко народила дівчинку
Фото: Instagram
Кейлі Куоко вдруге народила
Кейлі Куоко народила дівчинку
Фото: Instagram
Кейлі Куоко вдруге народила
Кейлі Куоко народила дівчинку
Фото: Instagram
Кейлі Куоко вдруге народила
Кейлі Куоко народила дівчинку
Фото: Instagram
Кейлі Куоко вдруге народила
Кейлі Куоко вдруге народила
Кейлі Куоко вдруге народила
Кейлі Куоко вдруге народила
Кейлі Куоко вдруге народила
Кейлі Куоко вдруге народила
Кейлі Куоко вдруге народила

Особисте життя Куоко

Кейлі та Том почали зустрічатись у 2022 році. Вже у березні 2023-го у пари народилась донька Матильда Кармін.

У 2024 році Пелфрі зробив пропозицію руки та серця коханій. До речі, для Куоко цей шлюб стане третім. Раніше вона була заміжня за тенісистом Раяном Світінгом, а також мільйонером Куком Карлом.

Кейлі Куоко та Том Пелфрі знову стали батьками
Кейлі Куоко та Том Пелфрі
Фото: Instagram
Кейлі Куоко та Том Пелфрі знову стали батьками
Кейлі Куоко та Том Пелфрі
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, українська акторка Міла Сивацька нещодавно вперше стала мамою. Зірка народила донечку і показала щемливі фото малечі.