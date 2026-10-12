Екссолістка "ВІА Гри" вперше стала мамою (фото)

33-річна українська співачка та колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Анастасія Кожевнікова вперше стала мамою. 7 жовтня вона народила дівчинку.

Кожевнікова одразу розсекретила ім’я дитинки та показала перші фото з пологового будинку. Щемливі кадри зірка оприлюднила в Instagram (anastasiakozhevnikova).

Ексучасниця "ВІА Гри" народила первістка

Співачка поділилась із шанувальниками фото і показала, як тримає новонароджену донечку на руках. Також Кожевнікова не стала приховувати обличчя дівчинки.

"Вівьєн. 7.10.2026", — коротко підписала знімки артистка.

Анастасія Кожевнікова – що відомо про її життя

Співачка була учасницею відомого гурту "ВІА Гра" з 2013 по 2018 роки. Вона потрапила туди після перемоги у шоу "Хочу до ВІА Гри". Анастасія виступала разом із Мішею Романовою та Ерікою Герцег.

Кожевнікова вийшла заміж за чоловіка Кирила. У червні цього року вона повідомила про вагітність та поділилась фото з округлим животиком.

Видео дня

Згодом співачка влаштувала гендер-паті, на якому дізналася, що в неї буде дівчинка.

Анастасія Кожевнікова з чоловіком Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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