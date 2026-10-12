Бывшая участница "ВИА Гры" впервые стала мамой (фото)

33-летняя украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова впервые стала мамой. 7 октября она родила девочку.

Кожевникова сразу же раскрыла имя малыша и показала первые фото из роддома. Трогательные снимки звезда опубликовала в Instagram (anastasiakozhevnikova).

Бывшая участница "ВИА Гры" родила первенца

Певица поделилась с поклонниками фотографией и показала, как держит новорождённую дочь на руках. Также Кожевникова не стала скрывать лицо девочки.

"Вивьен. 7.10.2026", — так кратко подписала снимки артистка.

Анастасия Кожевникова — что известно о её жизни

Певица была участницей известной группы "ВИА Гра" с 2013 по 2018 год. Она попала туда после победы в шоу "Хочу в ВИА Гра". Анастасия выступала вместе с Мишей Романовой и Эрикой Герцег.

Кожевникова вышла замуж за Кирилла. В июне этого года она сообщила о беременности и поделилась фотографией с округлившимся животиком.

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Впоследствии певица устроила гендер-вечеринку, на которой узнала, что у неё будет девочка.

Анастасия Кожевникова с мужем Фото: Instagram

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