Звезда "Поймать Кайдаша" родила первенца: что известно об отце ребенка (фото)

30-летняя украинская актриса театра и кино Христина Корчинская (Федорак) родила первенца и уже поделилась первыми снимками с ребенком.

Новостью о пополнении в семье звезда сериала "Поймать Кайдаша" поделилась в Instagram.

Христина Корчинская стала мамой

Ребенок появился на свет еще 7 августа, о чем стало известно из праздничных шариков. Звездная мамочка поделилась снимками через неделю после пополнения в семье.

Корчинская родила девочку, имя которой пока не раскрывает публично, но, судя по надписи на шарике с именем Илария, можно предположить, что именно так назвали первенца. Христина также показала фото с коляской в саду.

"Уже неделю, как мы — мама и папа. Спасибо тебе, наше маленькое чудо", — написала звезда кино и театра.

Кроме того, судя по всему, Корчинская рожала в роддоме своего родного города Коломыи.

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Христина Корчинская с мужем и дочерью Фото: Instagram

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Актрису уже поздравили поклонники и коллеги, в числе которых — Роман Ясиновский.

"Пусть растет здоровенькой!" — написал в комментариях актер.

Христина Корчинская с дочерью Фото: Instagram

Что известно о муже актрисы

Мужем Христины Корчинской (в девичестве — Федорак), известной по ролям в сериале "Поймать Кайдаша" и спектакле "Конотопская ведьма", является Янис Корчинский.

Он является предпринимателем и основателем проекта "Сьорб". Его бизнес специализируется на популяризации и продаже в Украине органических китайских чаев.

Пара поженилась летом 2024 года. Свадьба была камерной, только для самых близких людей. После регистрации брака Христина официально взяла фамилию своего мужа.

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