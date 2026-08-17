Зірка "Спіймати Кайдаша" народила первістка: що відомо про батька дитини (фото)

30-річна українська акторка театру та кіно Христина Корчинська (Федорак) народила первістка та вже показала перші кадри з дитиною.

Звісткою про поповнення в родині зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" поділилася в Instagram.

Христина Корчинська стала мамою

Дитина з'явилася на світ ще 7 серпня, про що стало відомо зі святкових кульок. Зіркова матуся поділилася кадрами через тиждень після поповнення в родині.

Корчинська народила дівчинку, ім'я якої поки не розкриває публічно, але через напис на кульці з ім'ям Іларія можна припустити, що саме так назвали первістка. Христина також показала фото з візочком у саду.

"Вже тиждень, як ми мама і тато. Дякую тобі, наше маленьке диво", — написала зірка кіно та театру.

Також, судячи з усього, Корчинська народжувала в пологовому свого рідного міста Коломия.

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Христина Корчинська з чоловіком та донькою Фото: Instagram

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Акторку вже привітали фанати та колеги, серед яких Роман Ясіновський.

"Хай росте здоровенька!" — написав у коментарях актор.

Христина Корчинська з донькою Фото: Instagram

Що відомо про чоловіка акторки

Чоловіком Христини Корчинської (до шлюбу — Федорак), відомої за ролями у серіалі "Спіймати Кайдаша" та виставі "Конотопська відьма", є Яніс Корчинський.

Він є підприємцем та засновником проєкту "Сьорб". Його бізнес спеціалізується на популяризації та продажі в Україні органічних китайських чаїв.

Пара одружилася влітку 2024 року. Весілля було камерним, лише для найближчого кола людей. Після реєстрації шлюбу Христина офіційно взяла прізвище свого чоловіка.

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