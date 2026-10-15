93-летняя Джоан Коллинз появилась с младшим на 31 год мужем (фото)

93-летняя британская актриса Джоан Коллинз провела романтический вечер со своим мужем, 61-летним Перси Гибсоном.

Звезда сериала "Династия" вместе со своим возлюбленным посетила мероприятие, посвящённое выходу новой книги об отеле Claridge's, где они встретились со своим другом Дэвидом Даунтоном.

Джоан Коллинз представила публике своего мужа

93-летняя актриса выглядела стильно в черно-белом костюме в клетку; на мероприятии она шла под руку со своим элегантным мужем.

Прибыв в знаменитый лондонский отель, Джоан и Перси одними из первых ознакомились с новой книгой под названием "Claridge's: Королева отелей, отель королей".

Автором книги стал Мартин Уильямс; в ней рассказывается о ярком прошлом знаменитого отеля, пережившего две мировые войны и целый век радикальных перемен.

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Джоан Коллинз с мужем Фото: соцсети

Муж Джоан Коллинз

Перси Гибсон, который на 31 год моложе Джоан, является пятым мужем звезды сериала "Династия". Пара поженилась в феврале 2002 года. Избранник знаменитости родом из Перу и является голливудским продюсером. Именно он создал проект "Кто хочет стать миллионером".

Кинозвезда ранее была замужем за Максвеллом Ридом, Энтони Ньюли, Роном Кассом и Питером Холмом.

Джоан рассказывала, что их с Перси объединяет прочная духовная связь, и добавила, что он "прекрасно ладит с её детьми и внуками" и "проводит с ними очень много времени".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Джоан Коллинз поздравила своего мужа, 61-летнего продюсера Перси Гибсона, с 24-й годовщиной свадьбы.

Британская актриса поразила всех в восхитительном платье на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2026.

Кроме того, звезда сериала "Династия" с возлюбленным отдыхала в мексиканском Канкуне.