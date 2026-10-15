93-річна Джоан Коллінз показалася з молодшим на 31 рік чоловіком (фото)

93-річна британська акторка Джоан Коллінз провела вечір побачення зі своїм чоловіком, 61-річним Персі Гібсоном.

Зірка серіалу "Династія" разом зі своїм коханим відвідала захід, присвячений виходу нової книги про готель Claridge's, де вони зустрілися зі своїм другом Девідом Даунтоном.

Джоан Коллінз вивела у світ чоловіка

93-річна акторка мала стильний вигляд у чорно-білому костюмі в клітинку; на заході вона трималася за руки зі своїм елегантним чоловіком.

Прибувши до знаменитого лондонського готелю, Джоан і Персі одними з перших ознайомилися з новою книгою під назвою "Claridge's: Королева готелів, готель королів".

Автором книги став Мартін Вільямс; у ній розповідається про яскраве минуле відомого готелю, який пережив дві світові війни та ціле століття радикальних змін.

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Джоан Коллінз з чоловіком Фото: соцмережі

Чоловік Джоан Коллінз

Персі Гібсон, який на 31 рік молодший за Джоан, є п'ятим чоловіком зірки "Династії". Пара одружилася у лютому 2002 року. Обранець знаменитості родом з Перу і є голлівудським продюсером. Саме він створив проєкт "Хто хоче стати мільйонером".

Зірка екрану раніше була одружена з Максвеллом Рідом, Ентоні Ньюлі, Роном Кассом і Пітером Холмом.

Джоан розповідала, що їх з Персі об’єднує міцний внутрішній зв’язок, і додала, що він "чудово ладнає з її дітьми та онуками" і "проводить з ними дуже багато часу".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Джоан Коллінз привітала з 24-ю річницею шлюбу свого чоловіка, 61-річного продюсера Персі Гібсона.

Британська акторка вразила всіх у захопливій сукні на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2026.

Крім того, зірка серіалу "Династія" з коханим відпочивали в мексиканському Канкуні.