Украинец поразил ценами на жизнь в Словакии (видео)
Украинец Андрей проживает в городе Кошице (Словакия). По словам мужчины, если вы собираетесь переехать в эту страну, то вам нужно иметь при себе огромные средства.
В Словакии на 50 евро не проживешь. Чтобы чувствовать себя комфортно, нужно как минимум 3 тысячи евро. Об этом Андрей рассказал на своей странице в TikTok.
Стоимость жизни в Словакии
Как отметил украинец, в Словакии всё дорого. Даже для оформления обычных документов нужно заплатить немалую сумму. В целом на проживание в этой стране требуется от 3 до 5 тысяч евро.
"Украинцы, не езжайте в Словакию, если у вас в кармане 50 евро. Чтобы спокойно адаптироваться здесь, вам понадобится не менее 3 тысяч евро, а в лучшем случае — 5 000 евро", — подчеркнул Андрей.
Мужчина добавил, что бесплатного жилья в Словакии нет — оно очень дорогое. Если вы не хотите потратить много денег, то нужно тщательно обдумать переезд.
"Жилье здесь дорогое, бесплатного нет. Кроме того, нужно оформить документы. На всё это уходят время и деньги. Поэтому, если не хотите потратить лишние деньги, хорошо всё обдумайте", — отметил украинец.
В комментариях под видео мнения пользователей сети разделились. Некоторые считают, что для жизни в Словакии требуется больше средств, а другие — что можно нормально прожить и на меньшую сумму.
- "Врешь! Приехал сюда с 900 евро. Можно всё найти и прожить некоторое время";
- "Ну, если 5 тысяч евро, то это как король";
- "Всё верно, я приехала к мужу, у меня была финансовая подушка, он занимался поиском квартиры, работал. Потратили всё, что было, потому что на работу никто без документов не берёт. Квартиру найти трудно, в школу детей записать тоже нужно было. Короче, нужно иметь около 10 тысяч евро, и это только на полгода";
- "Вранье. Чтобы спокойно жить, вообще-то нужно не менее 10 тысяч евро. Три тысячи только жилье стоит".
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