Украинец поразил ценами на жизнь в Словакии (видео)

Украинец Андрей проживает в городе Кошице (Словакия). По словам мужчины, если вы собираетесь переехать в эту страну, то вам нужно иметь при себе огромные средства.

В Словакии на 50 евро не проживешь. Чтобы чувствовать себя комфортно, нужно как минимум 3 тысячи евро. Об этом Андрей рассказал на своей странице в TikTok.

Стоимость жизни в Словакии

Как отметил украинец, в Словакии всё дорого. Даже для оформления обычных документов нужно заплатить немалую сумму. В целом на проживание в этой стране требуется от 3 до 5 тысяч евро.

"Украинцы, не езжайте в Словакию, если у вас в кармане 50 евро. Чтобы спокойно адаптироваться здесь, вам понадобится не менее 3 тысяч евро, а в лучшем случае — 5 000 евро", — подчеркнул Андрей.

Мужчина добавил, что бесплатного жилья в Словакии нет — оно очень дорогое. Если вы не хотите потратить много денег, то нужно тщательно обдумать переезд.

Видео дня

"Жилье здесь дорогое, бесплатного нет. Кроме того, нужно оформить документы. На всё это уходят время и деньги. Поэтому, если не хотите потратить лишние деньги, хорошо всё обдумайте", — отметил украинец.

В комментариях под видео мнения пользователей сети разделились. Некоторые считают, что для жизни в Словакии требуется больше средств, а другие — что можно нормально прожить и на меньшую сумму.

"Врешь! Приехал сюда с 900 евро. Можно всё найти и прожить некоторое время";

"Ну, если 5 тысяч евро, то это как король";

"Всё верно, я приехала к мужу, у меня была финансовая подушка, он занимался поиском квартиры, работал. Потратили всё, что было, потому что на работу никто без документов не берёт. Квартиру найти трудно, в школу детей записать тоже нужно было. Короче, нужно иметь около 10 тысяч евро, и это только на полгода";

"Вранье. Чтобы спокойно жить, вообще-то нужно не менее 10 тысяч евро. Три тысячи только жилье стоит".

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