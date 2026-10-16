Українець шокував цінами на життя у Словаччині (відео)

Українець Андрій проживає у місті Кошиці (Словаччина). За словами чоловіка, якщо ви збираєтесь перебратися у цю країну, то вам потрібно мати із собою величезні кошти.

У Словаччині на 50 євро не проживеш. Щоб комфортно себе почувати, потрібно щонайменше 3 тисячі євро. Про це Андрій розповів на своїй сторінці у TikTok.

Ціни на життя у Словаччині

Як зазначив українець, у Словаччині все дорого. Навіть, щоб зробити звичайні документи, потрібно віддати чималу суму. Загалом на життя у цій країні треба від 3 до 5 тисяч євро.

"Українці, не їдьте у Словаччину, якщо у вас у кишені 50 євро. Для того, щоб тут спокійно адаптуватись, вам треба не менше 3 тисяч євро, а у кращому випадку – 5 000 євро", — наголосив Андрій.

Чоловік додав, що безкоштовного житла у Словаччині немає – воно дуже дороге. Якщо ви не хочете попасти на гроші, то треба добре обдумати переїзд.

Видео дня

"Житло тут дороге, безкоштовного немає. Також потрібно зробити документи. Це все займає час і гроші. Тому, якщо не хочете попасти на гроші, добре все обміркуйте", — зазначив українець.

У коментарях під відео думки користувачів мережі розділились. Дехто вважає, що на життя у Словаччині треба більше коштів, а дехто – може нормально прожити і на меншу суму.

«Брехня! Їхав сюди з 900 євро. Все можливо знайти, і прожити деякий час»;

«Ну якщо 5 тисяч євро, то це як король»;

«Все вірно, я приїхала до чоловіка, мала фінансову подушку, він займався пошуком квартири, працював. Витратили усе, що було, бо на роботу ніхто без документів не бере. Квартиру знайти важко, у школу дітей записати теж потрібно було. Коротше, треба мати близько 10 тисяч євро, і це лише на пів року»;

«Брехня. Щоб спокійно жити, взагалі-то не менше 10 тисяч євро треба. Три тисячі тільки житло коштує».

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