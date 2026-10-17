Эминему — 54. Путь из бедности, борьба с зависимостью и роль дедушки (фото)

Маршалл Брюс Метерс III, известный всему миру под псевдонимом Эминем, отмечает свой 54-й день рождения 17 октября.

Пройдя через дебри нищеты Детройта, разрушительную наркозависимость и личные трагедии, именинник сумел полностью измениться. Сегодня он не только живая легенда хип-хопа, но и счастливый дедушка.

Тяжелое детство

Будущий рэпер родился в штате Миссури, но его характер и стиль сформировались в Детройте — суровом городе с высоким уровнем бедности и преступности. Отец бросил семью, когда Маршалл был ещё младенцем, поэтому воспитанием мальчика занималась только мать. Из-за постоянных финансовых проблем семье приходилось регулярно менять жильё, часто останавливаясь в бедных гетто и трейлерных парках.

В подростковом возрасте Маршалл столкнулся с жестоким буллингом в школе. Кроме того, "белому" парню было трудно завоевать авторитет в андеграундной рэп-культуре, где традиционно доминировали афроамериканцы. Этот сложный опыт лег в основу автобиографического фильма "Восьмая миля". Главный саундтрек к картине — хит "Lose Yourself" — принес рэперу премию "Оскар" в 2003 году.

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Эминем Фото: Википедия

Темная сторона славы

Стремительный взлет после выхода альбомов "The Slim Shady LP" и "Marshall Mathers LP" обернулся для Эминема серьёзным испытанием. Неистовое давление популярности, семейные кризисы и хроническая бессонница привели к тяжёлой зависимости от аптечных препаратов. В самые тяжелые периоды он принимал от 40 до 60 таблеток успокоительных и обезболивающих средств в сутки.

Переломный момент наступил в декабре 2007 года, когда из-за передозировки метадона рэпер едва не погиб. Врачи чудом спасли ему жизнь. Ради своей дочери Хейли артист принял решение пройти курс лечения. Период реабилитации и полного очищения нашел отражение в его терапевтических альбомах Relapse и Recovery.

Эминем Фото: Instagram

Новая эра: роль дедушки

Самой большой гордостью в жизни именинника всегда оставалась его единственная биологическая дочь — Хейли Джейд Скотт. Ей он посвящал свои пронзительные треки, среди которых знаменитая песня "Mockingbird".

В мае 2024 года Эминем повёл дочь к алтарю, а уже осенью того же года в клипе на песню "Temporary" трогательно объявил, что вскоре станет дедушкой. Дочь подарила рэперу спортивную куртку с надписью "дедушка" и снимок УЗИ.

Внук Эминема Фото: соцсети

14 марта 2025 года Хейли родила сына. Мальчика назвали Эллиот Маршалл МакКлинток. Второе имя малыша — Маршалл — стало прямой данью уважения легендарному дедушке, а его инициалы (E.M.M.) символически отсылают к сценическому имени рэпера.

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Ранее Эминем также подал иск против компании Цукерберга.