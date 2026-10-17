Емінему — 54. Шлях від бідності, боротьба із залежністю та роль дідуся (фото)

Маршалл Брюс Метерс III, відомий усьому світу під псевдонімом Емінем, відзначає свій 54-й день народження 17 жовтня.

Пройшовши крізь нетрі злиднів Детройта, руйнівну наркотичну залежність та особисті трагедії, іменинник зумів повністю переродитися. Сьогодні він не тільки жива легенда хіп-хопу, а й щасливий дідусь.

Важке дитинство

Майбутній репер народився в штаті Міссурі, але його характер і стиль загартував Детройт — суворе місто з високим рівнем бідності та криміналу. Батько залишив сім'ю, коли Маршалл був немовлям, тому вихованням хлопця займалася лише мати. Через постійні фінансові проблеми сім'ї доводилося регулярно міняти житло, часто зупиняючись у бідних гетто та трейлерних парках.

У підлітковому віці Маршалл зіштовхнувся з жорстоким булінгом у школі. Крім того, "білому" хлопцеві було важко набути авторитету в андеграундній реп-культурі, де традиційно домінували афроамериканці. Цей складний досвід став основою автобіографічного фільму "Восьма миля". Головний саундтрек до стрічки — хіт "Lose Yourself" — приніс реперу премію "Оскар" у 2003 році.

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Емінем Фото: Вікіпедія

Темна сторона слави

Стрімкий зліт після релізів альбомів The Slim Shady LP та Marshall Mathers LP обернувся для Емінема серйозним випробуванням. Шалений тиск популярності, сімейні кризи та хронічне безсоння призвели до тяжкої залежності від аптечних препаратів. У найгірші періоди він вживав від 40 до 60 таблеток заспокійливих та знеболювальних засобів на добу.

Переломний момент стався у грудні 2007 року, коли через передозування метадону репер ледь не загинув. Лікарі дивом врятували його життя. Заради своєї дочки Гейлі артист ухвалив рішення лікуватися. Період реабілітації та повного очищення знайшов відображення у його терапевтичних альбомах Relapse та Recovery.

Емінем Фото: Instagram

Нова ера: роль дідуся

Найбільшою гордістю в житті іменинника завжди залишалася його єдина біологічна дочка — Гейлі Джейд Скотт. Їй він присвячував свої пронизливі треки, серед яких знаменитий Mockingbird.

У травні 2024 року Емінем повів доньку до вівтаря, а вже восени того ж року у кліпі на пісню Temporary зворушливо оголосив, що незабаром стане дідусем. Дочка вручила реперу спортивну куртку з написом "дідусь" та знімок УЗД.

Онук Емінема Фото: соцмережі

14 березня 2025 року Гейлі народила сина. Хлопчика назвали Елліот Маршалл МакКлінток. Друге ім'я малюка — Маршалл — стало прямою шаною легендарному дідусеві, а його ініціали (E.M.M.) символічно відсилають до сценічного імені репера.

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Раніше також Емінем подав до суду на компанію Цукерберга.