7 комнат и конюшня: украинка купила дом в селе, где раньше была немецкая колония (фото)

Украинская семья купила усадьбу с историческим домом на участке площадью 0,8 гектара в деревне, которую когда-то основали немецкие колонисты. О покупке владелица рассказала в соцсетях и пообещала показывать, как будет восстанавливать усадьбу.

Мечта об собственном доме на земле для одной украинской семьи стала реальностью: она приобрела участок площадью 0,8 гектара со старинным домом в живописном селе. Об этом хозяйка рассказала в своих соцсетях, поделившись первыми впечатлениями и планами по благоустройству территории. Фокус обратил внимание на ее историю.

В доме семь комнат и, по словам новой владелицы, несколько необычная планировка. Среди его особенностей – большая крыша и просторный погреб. На территории также находится немало сараев и хозяйственных построек.

"Мы купили дом в деревне! Теперь у нас 0,8 гектара земли вместе с домом. В доме 7 комнат и немного необычная планировка, большой погреб, большая крыша, множество сараев и хозяйственных построек", – рассказывает женщина.

Придомовую территорию нужно убирать

Отдельно она упомянула полуразрушенную конюшню. Деревянные опоры в ней уже провалились, однако для мужа хозяйки это сооружение может стать шансом воплотить давнюю мечту.

"Рядом стоит полуразрушенная конюшня с обрушенными опорами. Мужчина давно мечтает о лошадке, так что, возможно, со временем и эта мечта сбудется", – делится покупательница.

Деревня с немецкой историей

Семью привлекло и само местоположение. Населенный пункт был основан немецкими колонистами, и здесь до сих пор сохранились исторические здания, которые они оставили после себя. Дом, который купила семья, тоже выделяется на фоне обычной застройки.

Женщина купила дом в деревне Фото: Instagram

К тому же усадьба расположена удобно: от района, где сейчас проживает семья, до нее всего 25 минут езды, поэтому вся необходимая инфраструктура находится поблизости.

"Отдельная история – само село. Его когда-то основали немецкие колонисты, и здесь до сих пор сохранились исторические немецкие здания. Наш дом тоже необычный. А от нашего района, где мы сейчас живем, всего 25 минут, так что вся инфраструктура рядом", – отмечает женщина.

Работы на долгие годы

Усадьба нуждается в масштабной реконструкции, а строительного мусора там накопилось не на один грузовик. Впрочем, семья не боится трудностей и считает эту покупку своей опорой и способом восстановиться в непростые времена.

"Для меня этот дом – это опора. Это о том, чтобы строить и восстанавливать, создавать свое. Работы здесь очень много, перемен хватит не на один год, а мусора – не на один самосвал. И несмотря на все это, несмотря на сложные времена, внутри такое ощущение счастья, потому что что-то свое может быть создано нашими руками", – подытоживает украинка.

Хозяйка пообещала делиться с подписчиками каждым этапом ремонта и показывать, как запущенное хозяйство постепенно превратится в уютное семейное гнездышко.

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