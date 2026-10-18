7 кімнат і конюшня: українка купила будинок в селі, де була німецька колонія (фото)

Українська родина купила садибу з історичним будинком на ділянці 0,8 гектара в селі, яке колись заснували німецькі колоністи. Про придбання власниця розповіла в соцмережах і пообіцяла показувати, як відновлюватиме обійстя.

Мрія про власну домівку на землі для однієї української родини стала реальністю: вона придбала ділянку площею 0,8 гектара зі старовинним будинком у мальовничому селі. Про це господиня поділилася у своїх соцмережах, розповівши про перші враження та плани щодо відновлення території. Фокус звернув увагу ні її історію.

Будинок має сім кімнат і, за словами нової власниці, трохи незвичне планування. Серед його особливостей – великий дах і просторий погріб. На території також стоїть чимало сараїв і господарських будівель.

"Ми купили будинок в селі! Тепер у нас 0,8 гектара землі, з будинком. У домі 7 кімнат і трохи незвичне планування, великий погріб, великий дах, безліч сараїв і господарських будівель", – розповідає жінка.

Прибудинкову територію потрібно прибирати

Окремо вона згадала напівзруйновану конюшню. Дерев'яні опори в ній уже провалилися, проте для чоловіка господині ця споруда може стати шансом утілити давню мрію.

"Поряд стоїть напівзруйнована конюшня з проваленими опорами. Чоловік давно мріє про коника, тож, можливо, з часом здійсниться і ця мрія", – ділиться покупчиня.

Село з німецькою історією

Родину привабила й сама локація. Населений пункт заснували німецькі колоністи, і тут досі збереглися історичні будівлі, які вони залишили по собі. Будинок, який купила родина, теж вирізняється на тлі звичайної забудови.

Жінка купила будинок в селі Фото: Instagram

До того ж садиба розташована зручно: від району, де нині мешкає сім'я, до неї лише 25 хвилин дороги, тож уся необхідна інфраструктура лишається поруч.

"Окрема історія – саме село. Його колись заснували німецькі колоністи, і тут досі збереглися історичні німецькі будівлі. Наш будинок теж незвичний. А від нашого району, де зараз живемо, всього 25 хвилин, тож уся інфраструктура поруч", – зазначає жінка.

Роботи не на один рік

Садиба потребує масштабної реконструкції, а будівельного сміття там назбиралося на не одну вантажівку. Утім, родина не боїться труднощів і вважає цю покупку своєю опорою та способом відновитися у непрості часи.

"Для мене цей будинок про опору. Про те, щоб будувати й відновлювати, створювати своє. Роботи тут дуже багато, змін не на один рік, а сміття не на один самоскид. І попри все це, попри складні часи, всередині таке відчуття щастя, бо щось твоє може бути створено нашими руками", – підсумовує українка.

Власниця пообіцяла ділитися з підписниками кожним етапом ремонту й показувати, як занедбане обійстя поступово перетвориться на затишне родинне гніздо.

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