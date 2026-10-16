Бывшая жена погибшего на войне Максима Нелипы обратилась к нему (фото)

Бывшая жена погибшего на войне против россиян актёра и юмориста Максима Нелипы почтила его память в день его 50-летия.

15 октября Максим мог бы отмечать знаменательный юбилей, однако его жизнь унесли россияне. Бывшая жена шоумена Тамара обратилась к нему с трогательными словами.

Бывшая жена Нелипы обратилась к нему

Тамара показала архивное фото актёра, на котором он улыбается. Бывшая жена шоумена отметила, что он навсегда останется в памяти как добрый, талантливый и светлый человек.

"Максимка, сегодня тебе должно было исполниться 50 лет… Ты навсегда останешься для нас самым светлым, самым веселым, самым умным, самым талантливым и самым добрым! Хочется верить, что тебе там хорошо и уже не так больно… Наши с тобой дети — это продолжение тебя! Нам тебя очень не хватает", — написала Тома.

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Максим Нелипа Фото: Instagram

Максим Нелипа погиб на войне

Старший лейтенант Максим Нелипа погиб в бою за Украину 12 мая 2025 года. Звезда украинского телевидения вступил в ряды украинской армии ещё в 2022 году.

Мужчина служил в составе 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов. Накануне гибели Максима его как раз назначили командиром роты.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Тамара Нелипа рассказала о причине своего отсутствия на похоронах бывшего мужа.

Брат покойного защитника, Андрей, объявил о сборе средств для установки памятника. Мол, из-за бюрократии это невозможно сделать за государственный счет. В свою очередь, Тома в беседе с Фокусом выразила сомнение, что это действительно так.

Кроме того, Фокус писал о начале карьеры символа украинского телевидения, съемках в кино, а также о личной жизни шоумена, а впоследствии — воина Максима Нелипы.