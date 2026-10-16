Колишня дружина загиблого на війні Максима Неліпи звернулася до нього (фото)

Колишня дружина загиблого на війні проти росіян актора та гумориста Максима Неліпи вшанувала його пам’ять у 50-й день народження.

15 жовтня Максим міг би святкувати поважний ювілей, проте його життя забрали росіяни. Колишня дружина шоумена Тамара звернулася до нього зворушливими словами.

Ексдружина Неліпи звернулася до нього

Тамара показала архівне фото актора, на якому він посміхається. Колишня дружина шоумена зазначила, що він назавжди залишиться в пам’яті доброю, талановитою та світлою людиною.

"Максику, сьогодні тобі мало б виповнитися 50 років… Ти назавжди залишишся для нас найсвітлішим, найвеселішим, найрозумнішим, найталановитішим і найдобрішим! Хочеться вірити, що тобі там добре і вже не так боляче… Наші з тобою діти — це продовження тебе! Нам тебе дуже не вистачає", — написала Тома.

Видео дня

Максим Неліпа Фото: Instagram

Максим Неліпа загинув на війні

Старший лейтенант Максим Неліпа загинув у бою за Україну 12 травня 2025 року. Зірка українського телебачення приєднався до лав української армії ще у 2022 році.

Чоловік служив у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Напередодні загибелі Максима якраз призначили командиром роти.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Тамара Неліпа розповіла про причину своєї відсутності на похороні ексчоловіка.

Брат покійного захисника, Андрій, оголосив збір коштів, щоб встановити пам’ятник. Мовляв, через бюрократію це неможливо зробити за державний кошт. Натомість Тома в розмові із Фокусом висловила сумнів, що це насправді так.

Також Фокус писав про початок кар'єри символа українського телебачення, зйомки в кіно, а також особисте життя шоумена, а згодом воїна Максима Неліпи.