Алина Доротюк рассказала о смерти 29-летнего брата: обстоятельства расследует полиция

Украинская журналистка Алина Доротюк потрясла новостью о смерти своего двоюродного брата Романа. Ему было 29 лет. Мужчина находился в больнице в очень тяжелом состоянии.

О трагическом событии Доротюк рассказала на своей странице в Instagram (dorotiuk_). По её словам, в настоящее время причину смерти брата будут выяснять правоохранительные органы.

Алина Доротюк потеряла брата

В прошлый вторник, 6 октября, Алина дала новое интервью, а после этого узнала, что её младший двоюродный брат Роман находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии. Мужчине сделали две трепанации черепа, и врачи сказали готовиться к худшему сценарию.

"Я хочу поблагодарить всех и каждого за поддержку, которую я получаю от вас. После интервью сестра сообщила мне, что наш младший двоюродный брат находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. После того как ему в последующие дни сделали две трепанации черепа, врачи сказали нам готовиться к худшему. Моего брата больше нет", — рассказала интервьюерша.

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Она подчеркнула, что в настоящее время обстоятельства смерти брата будут выясняться в ходе следствия. Сейчас семья Доротюков переживает один из самых тяжелых периодов в жизни.

"Именно сегодня я в очередной раз убеждаюсь, что поддержка людей — это самое ценное сокровище. Этот пост не для того, чтобы вы меня жалели. Я — сильная. Но человек становится ещё сильнее, когда чувствует поддержку. Поэтому ещё раз спасибо, что вы все у меня есть! И помолитесь за душу моего брата Романа, которому навсегда осталось 29", — добавила Алина.

У Алины Доротюк скончался брат Роман Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Жилой комплекс под Киевом, где проживает Алина Доротюк, уже второй раз за два года подвергся атаке российского беспилотника. На этот раз вражеский дрон попал в парковку, а автомобиль журналистки уцелел только благодаря тому, что она оставила его в другом месте.

Также недавно журналистка отреагировала на упреки после своего комментария о русском языке Елены Тополи на слитом видео зимой.

Кроме того, Алина Доротюк обручилась со своим возлюбленным. Журналистка опубликовала снимки, на которых показала кольцо на безымянном пальце.