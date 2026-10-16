Аліна Доротюк розповіла про смерть 29-річного брата: обставини розслідує поліція

Українська інтервʼюерка Аліна Доротюк приголомшила звісткою про смерть двоюрідного брата Романа. Йому було 29 років. Чоловік знаходився у лікарні у дуже важкому стані.

Про трагічну подію Доротюк розповіла на своїй сторінці в Instagram (dorotiuk_). За її словами, наразі причину смерті брата з’ясовуватимуть правоохоронні органи.

Аліна Доротюк втратила брата

Минулого вівторка, 6 жовтня, Аліна дала нове інтерв’ю і після цього дізналась, що її молодший двоюрідний брат Роман перебуває у лікарні у вкрай важкому стані. Чоловіку зробили дві трепанації черепа і лікарі сказали готуватися до найгіршого сценарію.

"Я хочу подякувати кожному і кожній за підтримку, яку я отримую від вас. Після інтерв’ю сестра мені повідомила, що наш молодший двоюрідний брат знаходиться у лікарні у вкрай важкому стані. Після того, як йому зробили дві трепанації черепа у наступні дні, лікарі сказали нам готуватися до найгіршого сценарію. Мого брата більше нема", — розповіла інтерв’юерка.

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Вона наголосила, що нині обставини смерті брата з’ясовуватиме слідство. Наразі родина Доротюк переживає один з найважчих періодів у житті.

"Саме сьогодні я вкотре переконуюся, що підтримка людей — це найцінніший скарб. Цей допис не для того, щоб ви жаліли мене. Я — сильна. Але людина стає ще сильнішою, коли відчуває підтримку. Тому вкотре дякую, що ви всі в мене є! І помоліться за душу мого брата Романа, якому назавжди 29", — додала Аліна.

У Аліни Доротюк помер брат Роман Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Житловий комплекс під Києвом, де мешкає Аліна Доротюк, вже вдруге за два роки зазнав атаки російського безпілотника. Цього разу ворожий дрон поцілив у парковку, а авто журналістки вціліло лише завдяки тому, що вона залишила його в іншому місці.

Також нещодавно інтервʼюерка відреагувала на закиди після її коментаря про російську мову Олени Тополі на злитому відео взимку.

Крім того, Аліна Доротюк заручилася зі своїм коханим. Журналістка опублікувала знімки, на яких засвітила каблучку на безіменному пальці.