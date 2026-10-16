Осадчая публично осудила своих кумовьев Потапа и Настю Каменских

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая впервые отреагировала на недавнее скандальное интервью кумовьев Потапа и Насти Каменских, которое они дали российской журналистке. Звезда не разделяет многие мнения певцов.

Особенно Осадчу задели слова звездной пары об украинском языке. Об этом телеведущая рассказала на своей странице в Instagram (kosadcha).

Реакция Осадчей

Так, подписчики спросили ведущую, как она отреагировала на интервью Потапа и Насти Каменских, после которого пара оказалась в центре громкого скандала. На что Осадчая ответила, что не разделяет многие мнения артистов.

"Я не разделяю многие мнения. Не люблю, когда оскорбляют украинский язык. Это если говорить о языке. Хотя там многое меня огорчило", — сказала знаменитость.

Впрочем, что именно огорчило Осадчую в высказываниях звездной пары, она не стала раскрывать.

Видео дня

Как Осадчая связана с Потапом и Настей

Интересно, что Потап является крестным отцом старшего сына Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова — Ивана. Звезды хорошо ладили друг с другом и навещали друг друга.

Однако летом этого года Горбунов сообщил, что их семьи уже давно не общаются.

Осадчая, Горбунов, Потап и Настя Каменских Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинские артисты Потап и Настя Каменских окончательно решили переехать в другую страну. Супруги переехали в США и сняли элитную квартиру.

Телеведущий Анатолий Анатолич подверг резкой критике Настю Каменских и Потапа после их скандальных высказываний в недавнем интервью российской журналистке.

Кроме того, президент Владимир Зеленский отреагировал на электронную петицию о лишении Потапа звания "Заслуженный артист Украины", которая собрала более 25 тысяч голосов.