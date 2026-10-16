Осадчая публично осудила своих кумовьев Потапа и Настю Каменских
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая впервые отреагировала на недавнее скандальное интервью кумовьев Потапа и Насти Каменских, которое они дали российской журналистке. Звезда не разделяет многие мнения певцов.
Особенно Осадчу задели слова звездной пары об украинском языке. Об этом телеведущая рассказала на своей странице в Instagram (kosadcha).
Реакция Осадчей
Так, подписчики спросили ведущую, как она отреагировала на интервью Потапа и Насти Каменских, после которого пара оказалась в центре громкого скандала. На что Осадчая ответила, что не разделяет многие мнения артистов.
"Я не разделяю многие мнения. Не люблю, когда оскорбляют украинский язык. Это если говорить о языке. Хотя там многое меня огорчило", — сказала знаменитость.
Впрочем, что именно огорчило Осадчую в высказываниях звездной пары, она не стала раскрывать.
Как Осадчая связана с Потапом и Настей
Интересно, что Потап является крестным отцом старшего сына Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова — Ивана. Звезды хорошо ладили друг с другом и навещали друг друга.
Однако летом этого года Горбунов сообщил, что их семьи уже давно не общаются.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинские артисты Потап и Настя Каменских окончательно решили переехать в другую страну. Супруги переехали в США и сняли элитную квартиру.
- Телеведущий Анатолий Анатолич подверг резкой критике Настю Каменских и Потапа после их скандальных высказываний в недавнем интервью российской журналистке.
Кроме того, президент Владимир Зеленский отреагировал на электронную петицию о лишении Потапа звания "Заслуженный артист Украины", которая собрала более 25 тысяч голосов.