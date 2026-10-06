Потап и Настя Каменских окончательно переехали в США: как выглядит элитное жилье (фото)

Украинские артисты Потап и Настя Каменских окончательно решили переехать в другую страну. Супруги переехали в США и сняли элитную квартиру.

Звездная пара живет в квартире на 15-м этаже 26-этажного комплекса. Площадь квартиры составляет 117 квадратных метров. Об этом сообщают российские СМИ.

Как выглядит квартира Потапа и Каменских в США

По данным источника, артисты снимают квартиру площадью 117 квадратных метров за 260 тысяч гривен в месяц. Квартира находится на 15-м этаже в элитном комплексе, построенном в 2022 году.

Настя Каменских и Потап переехали в США Фото: Telegram Настя Каменских и Потап переехали в США Фото: Telegram

В квартире Потапа и Каменских есть две спальни, две ванные комнаты, кварцевые столешницы с водопадным краем, безрамные душевые кабины, стиральная и сушильная машины. Из окон квартиры открывается вид на город.

Кроме того, в распоряжении артистов есть крытый гараж, большой бассейн, спа-зона, сауна, фитнес-зал, помещения для йоги и пилатеса, а также теннисные корты.

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Отмечается, что договор аренды Потап и Каменских заключили ещё 15 февраля 2026 года, но окончательно переехали только в августе.

Квартира Потапа и Каменских в США Фото: руские СМИ Квартира Потапа и Каменских в США Фото: руские СМИ Квартира Потапа и Каменских в США Фото: руские СМИ Квартира Потапа и Каменских в США Фото: руские СМИ Квартира Потапа и Каменских в США Фото: руские СМИ Квартира Потапа и Каменских в США Фото: руские СМИ

Потапа и Каменских внесли в "Миротворец"

Интересно, что в Украине артистов внесли в международную базу "Миротворец". В их анкетах указано, что они являются "провокаторами" и "участвовали в актах гуманитарной агрессии против Украины".

Также сообщалось, что Потап и Каменских участвуют в "информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни в Украине".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Потап и Настя Каменских опубликовали в соцсетях "шуточный" видеоролик, который вызвал волну возмущения среди пользователей. В нём звёзды затронули языковой вопрос и "свободу".

Также певица откровенно рассказала о многочисленных неудачных попытках забеременеть и психологическом давлении общества, из-за которого долгое время считала себя неполноценной.

Кроме того, Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом дала скандальное интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, в котором раскрыла подробности своей личной жизни и выбора языка.