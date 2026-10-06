Потап і Настя Каменських остаточно перебралися до США: як виглядає елітне житло (фото)

Українські артисти Потап та Настя Каменських остаточно вирішили переїхати в іншу країну. Подружжя перебралось до США і орендувало елітну квартиру.

Зіркова пара живе у квартирі на 15 поверсі 26-поверхового комплексу. Житло має площу 117 квадратних метрів. Про це повідомляють російські медіа.

Як виглядає квартира Потапа та Каменських у США

За даними джерела, артисти орендують квартиру площею 117 квадратних метрів за 260 тисяч гривень на місяць. Житло знаходиться на 15 поверсі в елітному комплексі, побудованому у 2022 році.

Настя Каменських і Потап переїхали до США Фото: Telegram Настя Каменських і Потап переїхали до США Фото: Telegram

У квартирі Потапа та Каменських є дві спальні, дві ванні кімнати, кварцові стільниці з водоспадним краєм, безрамні душові, пральна та сушильна машини. З вікон житла відкривається вид на місто.

Крім цього, у розпорядженні артистів є критий гараж, великий басейн, спа-зона, сауна, фітнес-зал, приміщення для йоги та пілатесу, а також майданчики для тенісу.

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Зазначається, що договір оренди Потап та Каменських уклали ще 15 лютого 2026 року, але остаточно переїхали лише у серпні.

Квартира Потапа та Каменських у США Фото: російські ЗМІ Квартира Потапа та Каменських у США Фото: російські ЗМІ Квартира Потапа та Каменських у США Фото: російські ЗМІ Квартира Потапа та Каменських у США Фото: російські ЗМІ Квартира Потапа та Каменських у США Фото: російські ЗМІ Квартира Потапа та Каменських у США Фото: російські ЗМІ

Потапа та Каменських внесли до "Миротворця"

Цікаво, що в Україні артистів внесли до міжнародної бази "Миротворець". В їхніх анкетах вказано, що вони "провокатори" та "брали участь в актах гуманітарної агресії проти України".

Також повідомлялось, що Потап та Каменських беруть участь в "інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію громадського життя в Україні".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Потап і Настя Каменських оприлюднили "жартівливий" відеоролик у соцмережах, який викликав хвилю обурення серед користувачів. У ньому зірки зачепили мовне питання і "свободу".

Також співачка відверто розповіла про численні невдалі спроби завагітніти та психологічний тиск суспільства, через який тривалий час вважала себе неповноцінною.

Крім того, Настя Каменських разом зі своїм чоловіком Потапом дала скандальне інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, де розкрила подробиці свого особистого життя та мовного вибору.