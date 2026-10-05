Анатолич не сдержался и жестко раскритиковал Потапа и Каменских: "Подыгрывают россиянам" (видео)

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич подверг резкой критике Настю Каменских и Потапа после их скандальных высказываний в недавнем интервью российской журналистке. По мнению шоумена, поведение и заявления этой пары знаменитостей, которые уже давно проживают за рубежом, равносильны прямой поддержке российских нарративов и являются несправедливыми по отношению к украинцам.

Ведущий возмущён заявлениями Потапа о том, что он выехал из страны под предлогом благотворительной деятельности, параллельно занимаясь коммерческой деятельностью, а также замечанием Каменских о том, что от разговора на украинском языке у неё появляется "киста".

"Говорите между собой как хотите. Но ведь они во весь голос подыгрывают россиянам. Это отвратительно. А когда ещё и живёшь за границей и выкладываешь такие вещи — это несправедливо по отношению к людям", — заявил шоумен в эфире программы "Ближе к звёздам".

Телеведущий Анатолий Анатолич Фото: Youtube

В то же время Анатолич проявил меньшую агрессивность по отношению к Насте Каменских, отметив, что её аргументы даже не заслуживают подробного анализа.

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"Настя — нормально. Человек, который считает, что клиническое заболевание можно вылечить силой мысли — нормально, это отдельная тема. Не хочу в это лезть", — сказал Анатолий.

Но когда речь зашла о Потапе, телеведущий не сдержал эмоций и выразил свою позицию резкой и нецензурной оценкой, адресованной обоим исполнителям.

"Мне казалось, он образованный человек и точно не тупой. Да не тупой, а придурок. Не знаю, как еще сказать. Да пошли на х**", — подытожил ведущий.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинские исполнители Потат и Настя Каменских оказались в списке международной базы "Миротворец".

Электронная петиция с требованием лишить рэпера почетного звания "Заслуженный артист Украины" собрала необходимое количество голосов всего за несколько дней.

Впоследствии стало известно, что Каменских сказала в интервью, помимо "кисты".