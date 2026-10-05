Анатоліч не стримався і жорстко облаяв Потапа і Каменських: "Підігрують росіянам" (відео)

Український телеведучий Анатолій Анатоліч піддав різкій критиці Настю Каменських і Потапа після їхніх скандальних висловлювань у недавньому інтерв’ю російській журналістці. На думку шоумена, поведінка та заяви цієї пари знаменитостей, які вже давно проживають за кордоном, рівнозначні прямій підтримці російських наративів і є несправедливими щодо українців.

Ведучий обурений твердженнями Потапа про те, що він виїхав з країни під приводом благодійної діяльності, паралельно займаючись комерційною діяльністю, а також зауваженням Каменських про те, що від розмови українською мовою у неї з’являється "кіста".

"Розмовляйте якою хочте між собою. Але ж вони у весь голос підігрують росіянам. Це огидно. А коли ще й живеш за кордоном і вкидаєш такі речі — це несправедливо щодо людей", — заявив шоумен в ефірі програми "Ближче до зірок".

Телеведучий Анатолій Анатоліч Фото: Youtube

Водночас Анатоліч проявив меншу агресивність щодо Насті Каменських, зазначивши, що її аргументи навіть не варті того, щоб їх детально аналізувати.

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"Настя — окей. Людина, яка вважає, що клінічне захворювання можна вилікувати думками — окей, це окремо. Не хочу туди лізти", — сказав Анатолій.

Але коли мова зайшла про Потапа, телеведучий не стримав емоцій і підсумував свою позицію різкою та нецензурною оцінкою, адресованою обом виконавцям.

"Мені здавалося, він освічена людина і точно не тупий. Та не тупий, а довб***б. Не знаю, як ще сказати. Та пішли на**й", — підсумував ведучий.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українських виконавців Потата та Настю Каменських стали фігурантами міжнародної бази "Миротворець".

Електронна петиція з вимогою позбавити репера почесного звання "Заслужений артист України" зібрала необхідну кількість голосів усього за кілька днів.

Згодом стало відомо, що сказала в інтервʼю Каменських, окрім кісти від мови.