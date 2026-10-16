Осадча публічно осудила своїх кумів Потапа й Настю Каменських

Українська телеведуча Катерина Осадча вперше відреагувала на нещодавнє скандальне інтерв’ю кумів Потапа та Насті Каменських, яке вони дали російській журналістці. Зірка не розділяє багатьох думок співаків.

Особливо Осадчу зачепили слова зіркової пари про українську мову. Про це телеведуча розповіла на своїй сторінці в Instagram (kosadcha).

Реакція Осадчої

Так, підписники запитали ведучу, як вона відреагувала на інтерв'ю Потапа та Насті Каменських, після якого пара втрапила у гучний скандал. На що Осадча відповіла, що не розділяє багатьох думок артистів.

"Не розділяю багатьох думок. Не люблю, коли ображають українську мову. Це якщо казати про мову. Хоча там багато чого мене засмутило", — сказала знаменитість.

Втім, що саме засмутило Осадчу у висловлюваннях зіркового подружжя – вона не стала розкривати.

Як Осадча пов’язана з Потапом та Настею

Цікаво, що Потап є хрещеним батьком старшого сина Катерини Осадчої та Юрія Горбунова – Івана. Зірки добре спілкувались та ходили в гості одне до одного.

Видео дня

Однак влітку цього року Горбунов повідомив, що їхні родини тривалий час вже не спілкуються.

Осадча, Горбунов, Потап і Настя Каменських Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українські артисти Потап та Настя Каменських остаточно вирішили переїхати в іншу країну. Подружжя перебралось до США і орендувало елітну квартиру.

Телеведучий Анатолій Анатоліч піддав різкій критиці Настю Каменських і Потапа після їхніх скандальних висловлювань у недавньому інтерв’ю російській журналістці.

Крім того, президент Володимир Зеленський відреагував на електронну петицію щодо позбавлення Потапа звання "Заслужений артист України", яка зібрала понад 25 тисяч голосів.