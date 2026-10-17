"Ты навсегда в моем сердце": Федишин впервые рассказала о потере во время беременности (фото)
Украинская певица Ирина Федишин потеряла дочь на 35-й неделе беременности из-за тяжелых родов и операции. Исполнительница впервые публично рассказала о своих переживаниях в связи с потерей нерожденного ребенка.
Певица написала, что вместе с мужем Виталием они собирались назвать дочь Вероникой, однако пара потеряла ребёнка. Об этом певица рассказала в подробном посте в своём Instagram.
"Для меня это самый тяжелый пост. Моя Вероничка, моя любимая доченька, ты навсегда останешься в моем сердце", — написала певица в посте.
Она отмечает, что пишет этот пост, переживая "самое большое горе в жизни и погружаясь в глубочайшее отчаяние". Федишин добавляет, что, несмотря на тяжелую утрату, она почувствовала "невероятную поддержку не только в Украине, но и во всем мире" в связи с ее тяжелой утратой.
"Я получила тысячи сообщений от женщин, которые столкнулись с этой болью, а также личные сообщения от известных женщин, которые делились со мной очень личными и болезненными историями, чтобы хоть немного меня утешить", — призналась певица.
В карусели поста Федишин пишет, что ей больно и тяжело, но она "принимает" то, что произошло. Она отмечает, что благодарна мужу Виталию за то, что он был рядом, смог выдержать это и показать на фото умершую дочь.
"А она была очень похожа на него: смуглая, с тёмными волосами, с маленьким носиком и пухлыми губками. Такая красавица… Ростом 48 см, весом 2,6 кг", — написала певица
Как вы относитесь к критике Ирины Федишин за публичность во время беременности?
Федишин рассказывает, что, несмотря на сотни тысяч сообщений с поддержкой, она столкнулась с осуждением. В то же время она, как написала певица, "не хочу наполнять ими своё сердце".
"Несмотря на все пережитое, я ни на мгновение не жалею о том, что мы делились своей радостью. Я не жалею ни об одном дне своего счастья", — подчеркнула певица.
Она добавляет, что благодарна мужу и семье за поддержку. Сейчас певица продолжает поправляться и надеется, что "в этой страшной истории ещё много болезненных моментов… об этой страшной ночи… надеюсь, я найду в себе силы поделиться с вами".
"Спасибо, что вы рядом", — написала певица в своём посте.
Напомним, что Фокус ранее писал, что:
- Ефросинина "разобралась" с суеверными хейтерами певицы, которые обвиняют её в чрезмерной огласке своей беременности;
- Журналистка Янина Соколова "разоблачила" украинцев, обвиняющих Федишин в "нетихом счастье".
Кроме того, Елена Мозгова выступила в сети в защиту певицы Ирины Федишин. Она категорически осудила пользователей сети, которые упрекали исполнительницу в том, что она сама "накликала" беду.