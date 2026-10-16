Мозгова "сорвалась" на мать, обсуждая трагедию в семье Федишин (фото)

Украинская продюсерша выступила в защиту певицы Ирины Федишин, которая недавно потеряла ребенка. Пользователи сети обвинили певицу в том, что она сама "навлекла" беду, чрезмерно демонстрируя беременность на публике. Мозговая назвала такие суждения недопустимыми, когда в семье горе.

Пост продюсерши в Facebook получился резким и местами крайне эмоциональным. Она откровенно высказалась о сторонниках правила "счастье любит тишину", которые начали комментировать трагедию в семье Ирины Федишин.

По словам Мозговой, никто не вправе диктовать публичным людям, что показывать, а о чем молчать.

"Дичь пишет: „Счастье любит тишину“. Дичь, во-первых, после слова „любит“ – точка! Понимаете, бл…дь, о чём я?! А теперь ещё про вот все эти ваши "нельзя такие фото публиковать", "а можно не ругаться" и ещё кучу разных "можно или нельзя". Можно всё, что я считаю нужным! Потому что мне так нравится! Потому что мне так захотелось! И, поверьте, этого достаточно для того, чтобы я это сделала!" – прокомментировала фразу о тишине продюсер.

Видео дня

Мозговая о злых языках

Отдельно Мозгова обратилась к тем, кто заходит на чужие страницы, чтобы поучать. Она подчеркнула, что у семьи Федишин нет времени на "экспертные мнения" и догадки.

"У людей настоящее горе, умер ребёнок… Просто выразите соболезнования, помолитесь или пройдите мимо, не давая никому ненужных советов, гипотез и экспертных мнений… Дай Бог Ирине и Виталию сил всё это пережить", – написала продюсер.

Опрос Как вы относитесь к критике Ирины Федишин за публичность во время беременности? Опрос открыт до Это ее осознанный выбор Нормально, но надо знать меру "Счастье любит тишину" Ничего не знаю об этой ситуации Голосувати

В знак поддержки коллеги Мозгова добавила к посту свою старую фотографию, сделанную во время беременности.

Что известно о трагедии

О том, что в семье ожидается пополнение, Ирина Федишин сообщила в сентябре 2026 года. Тогда певица рассказала, что в семье ждут дочь. Вечером 13 октября её муж Виталий Човник написал о потере. Эта новость потрясла поклонников артистки и весь украинский шоу-бизнес.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Журналистка Янина Соколова выразила сочувствие Ирине Федишин и дала отпор её недоброжелателям, которые упрекают певицу в "нескромном счастье".

Маша Ефросинина также не промолчала и резко ответила суеверным критикам, которые обвиняют Федишин в том, что она не скрывала беременность.

Кроме того, супруг певицы Виталий Човник рассказал, что роды были очень сложными. По его словам, он успел увидеть дочь, и девочка была похожа на него.