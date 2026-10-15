Тяжелые роды и операция: супруг Федишин рассказал подробности после потери дочери

Украинская певица Ирина Федишин потеряла ребенка на 35-й неделе беременности. Супруг артистки — Виталий Човник — рассказал, что роды были очень тяжелыми и он даже видел дочь, которая похожа на него.

Семья Федишин очень мечтала о дочке и с нетерпением ждала её появления на свет. Они часто представляли, какой она будет. О горькой утрате супруг певицы рассказал на своей странице в Instagram (vitaliy_chovnyk).

Тяжёлые роды Федишин

Артистка пережила очень тяжелые роды, сложную операцию и сильную кровопотерю. Врачи боролись за ее жизнь. По словам Виталия, тот день навсегда останется для него днем величайшей утраты, но в то же время и вторым днем рождения его жены.

"Мы были так близки к нашему счастью. Так невероятно близки… Оставалось совсем немного до нашей долгожданной встречи. Но всё сложилось иначе… Мы её потеряли… Я видел её… Она — моя копия", — поделился мужчина.

Видео дня

Самым страшным для Виталия было то, что в тот день он мог потерять не только дочь, но и свою любимую жену. Однако мужчина безмерно благодарен врачам, спасшим Ирину.

"Бог забрал к себе нашего маленького Ангелочка, но оставил мне мою Иру. И за то, что она жива, я бесконечно благодарен. Сегодня нам обоим очень больно… Болит так, что порой не хватает ни слов, ни слёз", — отметил возлюбленный Федишин.

Виталий подчеркнул, что впереди их ждет непростой путь. Паре придется научиться жить с этой болью, поддерживать друг друга, находить в себе силы просыпаться каждое утро и идти дальше.

"Ради нашей семьи. Ради наших детей. Ради любви, которая держит нас вместе", — сказал мужчина.

Ирина Федишин пережила тяжелые роды Фото: Instagram

Муж Федишин обратился к умершей дочери

Виталий опубликовал трогательное стихотворение, которое написал для своей дочери. Он добавил, что она навсегда останется частью их семьи.

"Я не знаю, когда эта боль станет слабее. Не знаю, перестанет ли она когда-нибудь… Но знаю одно: мы будем стараться жить дальше. Вместе. Держа друг друга за руку. Мы так ждали тебя, доченька… Так хотели подарить тебе целый мир. А теперь ты навсегда стала целым миром в наших сердцах", — отметил супруг певицы.

Муж Федишин посвятил стихотворение умершей дочери Фото: Instagram

Кроме того, он поблагодарил за огромную поддержку всех, кто молится за душу их дочери, а также за здоровье и выздоровление Ирины.

"Нас глубоко трогает, как много людей разделили нашу боль. Простите, что сейчас у нас нет сил ответить каждому лично. Но мы всё видим, читаем и чувствуем вашу любовь. Ваши молитвы, ваша поддержка для нас сейчас бесценны", — добавил Виталий.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Поклонники Ирины Федишин поддержали её после тяжёлой утраты. Впрочем, нашлись и те, кто обвинил артистку в "показательной" беременности. На защиту певицы встала украинская телеведущая Маричка Падалко.

Украинская актриса Ольга Сумская отреагировала на трагедию, произошедшую в семье Ирины Федишин. Кинозвезда поделилась собственным болезненным опытом.

Кроме того, стало известно о семье Федишин, которой она посвящает песни и которая стала для неё сейчас главной опорой.