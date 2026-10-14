Что известно о муже и детях Ирины Федишин (фото)

39-летняя украинская певица Ирина Федишин потеряла дочь на поздних сроках беременности и едва осталась в живых.

Ее муж Виталий Човник выступил с заявлением вечером 13 октября и попросил молиться за их семью. После этого тысячи поклонников Ирины и её коллеги выразили соболезнования семье и пожелали сил. Фокус рассказывает, что известно о семье певицы, которой она посвящает песни и которая стала для неё сейчас главной опорой.

Семья Ирины Федишин

Мужем знаменитости является её неизменный продюсер Виталий Човник, с которым они состоят в браке более 20 лет. Их знакомство произошло после одного из концертов, когда мужчина подошёл к певице, чтобы взять автограф. Знакомство быстро переросло в роман, а уже в июле 2006 года влюбленные сыграли свадьбу. В 2021 году супруги с размахом отпраздновали 15-летие брака, повторив свадебную церемонию.

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Супруги воспитывают двух сыновей:

15-летний Юрий (2011 г. р.): юноша уже работает настоящим техническим директором на концертах своей знаменитой мамы. Старший сын Ирины и Виталия контролирует технические моменты выступлений и увлекается компьютерными технологиями.

11-летний Олег (2015 г. р.): младший сын растёт в творческой атмосфере и активно участвует в благотворительных инициативах семьи.

Ирина Федишин с мужем и сыновьями Фото: Instagram

Помощь армии

Семья Ирины Федишин, потерявшая брата на войне, уделяет много времени поддержке украинских воинов. Благодаря благотворительным турам по Украине и за рубежом супруги приобрели и передали защитникам сотни автомобилей. За свою активную деятельность Федишин была удостоена президентской награды "Золотое сердце".

А украинцы в сети порой шутят, что "маленькие ладошки" совершают великие дела.

Ирина Федишин активно помогает армии Фото: irynafedyshyn\Instagram

Потеря дочери

13 октября стало известно, что Ирина и Виталий потеряли третьего ребенка, которого супруги так долго ждали. Продюсер не стал раскрывать подробностей, но попросил молиться за жену и их маленького ангела.

"Моё сердце разбито на куски, это самые страшные дни в моей жизни… болит ужасно… Ирина жива, но находится в тяжелом состоянии, мы едва не потеряли и её… Просим молиться за душу маленького ангелочка и за здоровье и выздоровление Ирины", — написал Виталий в соцсетях.

Тысячи поклонников, коллег и друзей выразили соболезнования семье в это трудное время.

Ирина во время беременности посвятила ребенку песню "Серденько".

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