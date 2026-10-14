Що відомо про чоловіка та дітей Ірини Федишин (фото)

39-річна українська співачка Ірина Федишин втратила дочку на пізніх термінах вагітності та ледь вижила сама.

Її чоловік Віталій Човник зробив заяву ввечері 13 жовтня та попросив молитися про їхню родину. Після цього тисячі фанатів Ірини та колеги висловили співчуття родині та побажали сил. Фокус розповідає, що відомо про родину співачки, якій вона присвячує пісні та яка стала для неї зараз головною опорою.

Родина Ірини Федишин

Чоловіком знаменитості є її незмінний продюсер Віталій Човник, з яким вони перебувають у шлюбі понад 20 років. Їхнє знайомство відбулося після одного з концертів, коли чоловік підійшов до співачки для того, щоб узяти автограф. Знайомство швидко переросло в роман, а вже в липні 2006 року закохані зіграли весілля. У 2021 році подружжя гучно відзначило 15-річчя шлюбу, повторивши весільну церемонію.

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Подружжя виховує двох синів:

15-річний Юрій (2011 р. н.): юнак уже працює справжнім технічним директором на концертах зіркової мами. Старший син Ірини та Віталія контролює технічні моменти виступів та захоплюється комп'ютерними технологіями.

11-річний Олег (2015 р. н.): молодший росте у творчій атмосфері та активно долучається до благодійних ініціатив родини.

Ірина Федишин з чоловіком та синами Фото: Instagram

Допомога армії

Родина Ірини Федишин, яка втратила брата на війні, присвячує багато часу підтримці українських воїнів. Завдяки благодійним турам в Україні та за кордоном подружжя придбало та передало для захисників сотні автомобілів. За свою активну діяльність Федишин була відзначена президентською нагородою "Золоте серце".

А українці в мережі часом жартують, що "маленькі долоньки" роблять великі справи.

Ірина Федишин активно допомагає армії Фото: irynafedyshyn\Instagram

Втрата дочки

13 жовтня стало відомо, що Ірина та Віталій втратили третю дитину, яка була дуже довгоочікувана для подружжя. Продюсер не став розкривати деталей, але попросив молитися за дружину та їхнього маленького ангела.

"Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні у моєму житті… болить страшенно… Ірина жива, але переживає страшний стан, ми ледь не втратили і її…Просимо молитов за душу маленького Ангелика і за здоров’я та відновлення Ірини ", — написав Віталій у соцмережах.

Тисячі фанатів, колеги та друзі висловили співчуття родині у важкий час.

Ірина під час вагітності присвятила дитині пісню "Серденько".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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