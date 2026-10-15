Важкі пологи та операція: чоловік Федишин поділився деталями після втрати доньки

Українська співачка Ірина Федишин втратила дитину на 35-му тижні вагітності. Чоловік артистки – Віталій Човник – розповів, що пологи були дуже важкі і він навіть бачив донечку, яка схожа на нього.

Родина Федишин дуже мріяла про донечку та чекала її появи на світ. Вони часто уявляли, якою вона буде. Гіркою втратою чоловік співачки поділився на сторінці в Instagram (vitaliy_chovnyk).

Важкі пологи Федишин

Артистка пережила дуже важкі пологи, складну операцію та велику втрату крові. Лікарі боролися за її життя. За словами Віталія, той день назавжди залишиться для нього днем найбільшої втрати, але водночас і другим днем народження дружини.

"Ми були так близько до нашого щастя. Так неймовірно близько… Залишалося зовсім трішки до нашої довгоочікуваної зустрічі. Але сталося інакше… Ми її втратили… Я бачив її … Вона моя копія", — поділився чоловік.

Видео дня

Найстрашніше для Віталія було те, що того дня він міг втратити не лише донечку, а й свою кохану дружину. Однак чоловік безмежно вдячний лікарям, які врятували Ірину.

"Бог забрав до себе нашого маленького Ангелятка, але залишив мені мою Іру. І за те, що вона жива, я безмежно вдячний. Сьогодні нам обом дуже боляче… Болить так, що іноді не вистачає ні слів, ні сліз", — зазначив коханий Федишин.

Віталій наголосив, що попереду на них чекає непростий шлях. Парі доведеться вчитися жити з цим болем, підтримувати одне одного, знаходити сили прокидатися щоранку і йти далі.

"Заради нашої сім’ї. Заради наших дітей. Заради любові, яка тримає нас разом", — сказав чоловік.

Ірина Федишин пережила важкі пологи Фото: Instagram

Чоловік Федишин звернувся до померлої доньки

Віталій оприлюднив щемливий вірш, який написав для донечки. Він додав, що вона назавжди залишиться частинкою їхньої родини.

"Я не знаю, коли цей біль стане тихішим. Не знаю, чи колись перестане боліти… Але знаю одне: ми будемо старатися жити далі. Разом. Тримаючи одне одного за руку. Ми так чекали тебе, донечко…Так хотіли подарувати тобі цілий світ. А тепер ти назавжди стала цілим світом у наших серцях", — зазначив чоловік співачки.

Чоловік Федишин присвятив вірш померлій донечці Фото: Instagram

Також він подякував за неймовірну кількість підтримки і кожному, хто молиться за душу їхньої донечки та за здоров’я і відновлення Ірини.

"Нас глибоко зворушує, скільки людей розділили наш біль. Пробачте, що зараз не маємо сили відповісти кожному особисто. Але ми все бачимо, читаємо і відчуваємо вашу любов. Ваші молитви, ваша підтримка для нас зараз безцінні", — додав Віталій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Прихильники Ірини Федишин підтримали її після важкої втрати. Втім, знайшлись і ті, хто звинуватив артистку у "показовій" вагітності. На захист співачки стала українська телеведуча Марічка Падалко.

Українська акторка Ольга Сумська відреагувала на трагедію, яка сталася у родині Ірини Федишин. Кінозірка поділилась власним болючим досвідом.

Крім того, стало відомо про родину Федишин, якій вона присвячує пісні та яка стала для неї зараз головною опорою.